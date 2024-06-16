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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:26
Цитата:
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут.
saba:
Как то плохо отношусь к Вам ,
Как то плохо отношусь к Вам ,
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут.
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:31
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:33
Цитата:
Ну четко ты используешь личное, сказанное когда то не для оскорбления, чью то личную жизнь в своих корыстных интересах.
И как ты лихо тыкаешь личной жизнью то..
Эл-починно:
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут
Ну четко ты используешь личное, сказанное когда то не для оскорбления, чью то личную жизнь в своих корыстных интересах.
И как ты лихо тыкаешь личной жизнью то..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:34
Цитата:
ЛНР и ДНР начали отделяться из-за языка, перегибы шли со стороны нацпатов, Киев начал спецоперацию против ДНР и ЛНР, поэтому за них и вступилась Россия, говорящая на одном с ними языке, поэтому и потребовалась денацификация и демилитаризация.
111:
Как я видел, Путин сказал денацификация и демилитаризация. Он не сказал, что из за языка.
Как я видел, Путин сказал денацификация и демилитаризация. Он не сказал, что из за языка.
ЛНР и ДНР начали отделяться из-за языка, перегибы шли со стороны нацпатов, Киев начал спецоперацию против ДНР и ЛНР, поэтому за них и вступилась Россия, говорящая на одном с ними языке, поэтому и потребовалась денацификация и демилитаризация.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:35
Цитата:
Это не так.
maxsaf:
ЛНР и ДНР начали отделяться из-за
ЛНР и ДНР начали отделяться из-за
Это не так.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:35
Цитата:
Словоблуд, где именно? подскажи
111:
И как ты лихо тыкаешь личной жизнью то..
И как ты лихо тыкаешь личной жизнью то..
Словоблуд, где именно? подскажи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:36
Цитата:
Что лишний раз доказывает, что есть те, кому удобно говорить на русском, а есть те, кто им навязывает казахский зачем-то.
saba:
постоянно ребята пытаются перейти на русский, я их останавливаю, без общения не сможешь выучить
постоянно ребята пытаются перейти на русский, я их останавливаю, без общения не сможешь выучить
Что лишний раз доказывает, что есть те, кому удобно говорить на русском, а есть те, кто им навязывает казахский зачем-то.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:36
Цитата:
А, Вита держишь на коротком поводке, чуть что, скадешь и ему?
Эл-починно:
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут.
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут.
А, Вита держишь на коротком поводке, чуть что, скадешь и ему?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:37
Цитата:
Это твой аргумент?
111:
Это не так.
Это не так.
Это твой аргумент?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:39
Цитата:
У тебя походу совсем крыша съехала!!! Я так полагаю, Вит, как и Саба сами за себя ответить смогут и в помощи не дееспособных не нуждаются.!
111:
А, Вита держишь на коротком поводке
А, Вита держишь на коротком поводке
У тебя походу совсем крыша съехала!!! Я так полагаю, Вит, как и Саба сами за себя ответить смогут и в помощи не дееспособных не нуждаются.!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:39
Цитата:
А вы видите взаимосвязь войны с языком? Война может начаться, если кому-то другой язык навязывать?
saba:
Вы педалируете эту тему, зачем? Желаете большой и успешной войны?
Вы педалируете эту тему, зачем? Желаете большой и успешной войны?
А вы видите взаимосвязь войны с языком? Война может начаться, если кому-то другой язык навязывать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:41
Цитата:
Я не увидел твоего, почему Россия напала тогда еще в 2014м.
Да, не читал пока книгу Баранеца, как они нападали, зато слышал интервью Стрелкова и Пригожина, что нападали как раз из за захвата территорий.
Языка там не было.
А ты как это выдумал?
maxsaf:
Это твой аргумент?
Это твой аргумент?
Я не увидел твоего, почему Россия напала тогда еще в 2014м.
Да, не читал пока книгу Баранеца, как они нападали, зато слышал интервью Стрелкова и Пригожина, что нападали как раз из за захвата территорий.
Языка там не было.
А ты как это выдумал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:42
Цитата:
Ну ты же обвинил сабу, в том что он пока бухал, жена от него убежала, выставил это на всеобщий смех над ним.
Эл-починно:
так полагаю, Вит, как и Саба сами за себя ответить смогут и в помощи не дееспособных не нуждаются.!
так полагаю, Вит, как и Саба сами за себя ответить смогут и в помощи не дееспособных не нуждаются.!
Ну ты же обвинил сабу, в том что он пока бухал, жена от него убежала, выставил это на всеобщий смех над ним.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:45
Цитата:
Степень овладения русским языком до сих пор выше, чем казахским, по факту русский остаётся языком страны, несмотря на все усилия, законы, массовый отток и т.д.
Цитата:
Инфа недельной давности, если что.
saba:
не говорите гыр-гыр-гыр, про язык страны в которой ты живёшь!
не говорите гыр-гыр-гыр, про язык страны в которой ты живёшь!
Степень овладения русским языком до сих пор выше, чем казахским, по факту русский остаётся языком страны, несмотря на все усилия, законы, массовый отток и т.д.
Цитата:
Более девяноста пяти процентов населения Казахстана владеет русским языком, отметил посол страны в России Даурен Абаев в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
Инфа недельной давности, если что.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:46
Цитата:
Он вроде как сам тут в этом признался.
111:
Ну ты же обвинил сабу,
Ну ты же обвинил сабу,
Он вроде как сам тут в этом признался.
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