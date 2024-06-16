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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:26
#7396
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Цитата:
saba:
Как то плохо отношусь к Вам ,

Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
557
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:31
#7397
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:33
#7398
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Цитата:
Эл-починно:
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут

Ну четко ты используешь личное, сказанное когда то не для оскорбления, чью то личную жизнь в своих корыстных интересах.
И как ты лихо тыкаешь личной жизнью то..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23484
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:34
#7399
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Цитата:
111:
Как я видел, Путин сказал денацификация и демилитаризация. Он не сказал, что из за языка.

ЛНР и ДНР начали отделяться из-за языка, перегибы шли со стороны нацпатов, Киев начал спецоперацию против ДНР и ЛНР, поэтому за них и вступилась Россия, говорящая на одном с ними языке, поэтому и потребовалась денацификация и демилитаризация.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:35
#7400
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Цитата:
maxsaf:
ЛНР и ДНР начали отделяться из-за

Это не так.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:35
#7401
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Цитата:
111:
И как ты лихо тыкаешь личной жизнью то..

Словоблуд, где именно? подскажи
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23484
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:36
#7402
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Цитата:
saba:
постоянно ребята пытаются перейти на русский, я их останавливаю, без общения не сможешь выучить

Что лишний раз доказывает, что есть те, кому удобно говорить на русском, а есть те, кто им навязывает казахский зачем-то.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:36
#7403
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Цитата:
Эл-починно:
Бухать нужно меньше, может тогда и жёны уходить не будут.

А, Вита держишь на коротком поводке, чуть что, скадешь и ему?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23484
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:37
#7404
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Цитата:
111:
Это не так.

Это твой аргумент? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:39
#7405
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Цитата:
111:
А, Вита держишь на коротком поводке

У тебя походу совсем крыша съехала!!! Я так полагаю, Вит, как и Саба сами за себя ответить смогут и в помощи не дееспособных не нуждаются.! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23484
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:39
#7406
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Цитата:
saba:
Вы педалируете эту тему, зачем? Желаете большой и успешной войны?

А вы видите взаимосвязь войны с языком? Война может начаться, если кому-то другой язык навязывать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:41
#7407
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Цитата:
maxsaf:
Это твой аргумент?

Я не увидел твоего, почему Россия напала тогда еще в 2014м.
Да, не читал пока книгу Баранеца, как они нападали, зато слышал интервью Стрелкова и Пригожина, что нападали как раз из за захвата территорий.
Языка там не было.
А ты как это выдумал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:42
#7408
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Цитата:
Эл-починно:
так полагаю, Вит, как и Саба сами за себя ответить смогут и в помощи не дееспособных не нуждаются.!

Ну ты же обвинил сабу, в том что он пока бухал, жена от него убежала, выставил это на всеобщий смех над ним.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23484
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:45
#7409
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Цитата:
saba:
не говорите гыр-гыр-гыр, про язык страны в которой ты живёшь!

Степень овладения русским языком до сих пор выше, чем казахским, по факту русский остаётся языком страны, несмотря на все усилия, законы, массовый отток и т.д.

Цитата:
Более девяноста пяти процентов населения Казахстана владеет русским языком, отметил посол страны в России Даурен Абаев в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Инфа недельной давности, если что.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 19:46
#7410
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Цитата:
111:
Ну ты же обвинил сабу,

Он вроде как сам тут в этом признался.
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