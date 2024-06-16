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≡ Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49403
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:34
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Закон содержит более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактику насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38820
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:34
#1
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Цитата:
Предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного

То есть теперь если есть сожитель или сожительница, их приравнивают к проституткам и штрафуют, ну на этом самом месте?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
194
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:37
#2
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Насилие в отношении другого человека теперь будет караться еще жестче! Не только в отношении женщин и детей, а также в отношении любого насилия против человека! Самое главное, насильников лечить и исправлять не получится! На насилие нужно отвечать насилием, только такой язык понимают насильники, поэтому нужно законодательно решить вопрос с какого момента должна начаться необходимая оборона, какие средства защиты можно и нужно применить, чтобы была необходимая оборона и когда будет превышение пределов необходимой обороны. Например, молодой парень избивает мужчину в возрасте 60 и выше лет, то законом предусмотреть, что потерпевший ножом, топором, оружием, может убить нападавшего, и за это потерпевшему не грозит уголовная ответственность! Вообще гос-во не такое богатое, чтобы содержать насильников в местах лишения свободы за счет налоговых поступлений граждан! Пора бы и узаконить через суд применение физического насилия к насильникам через карательные органы!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
709
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 12:32
#3
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Дети до 16 теперь будут бесплатно ездить. Наглых среди них на 10 автобусов хватит...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9906
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 13:32
#4
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Цитата:
Для обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Источник:

У детей до 16 надо оплату при входе брать,нет денег,иди пешком.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3242
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 13:48
#5
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Не знаю как к бытовому насилию это всё относится, но раз уж тема про билеты зашла...
Был в мае в Испании, еду на автобусе (1.50 €) за проезд. Заходит бабулька, оплачивает проезд, садится. Через пару остановок заходит дивчина помоложе, бабулька делает вид, что хочет оплатить проезд за деваху, но у неё только 50 евриков одной бумажкой, которые водила автобуса не может разменять, как и пассажиры впрочем. Без слов и лишних проблем, дама поехала дальше, никто её из автобуса не выгонял. Вспомнился просто свой случай (правда в Германии). Когда было машину разбил, давно уже было, но также, зашёл в автобус. И понял, что самое мелкое - 50 евро одной купюрой. Водила, тоже человек и аварию видел. Вобщем ни копейки с меня не взял. Длинный рассказ, но про то, что каждый просто должен делать свою работу. И ЗП получать из бухгалтерии, а не на входе с пассажиров в автобус. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 16.06.2024 - 14:50]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4993
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 13:54
#6
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Теперь главная женщина, феминизм победил? Как то гармонии хочется! А её с годами меньше и меньше, раньше помню отец первым шел, а мама за ним, но никогда отец в обиду маму не давал! Теперь что получается, жена всегда на коне? Уважения к мужчине не будет? А говорили ценности!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4993
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 14:04
#7
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Я про себя скажу, я сейчас в разводе, процентов на 80 я сам виноват, без насилия, сразу скажу. Но почему я читаю в протоколе участкового, ругался матом! Я даже в армии не матерился, участковый говорит "Ну надо же тебя как то закрыть,иначе твоя жена меня следом съест", ну я и соглашаюсь, чтобы участковый не страдал, он нормальный
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
181
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 14:29
#8
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Так обещали, что полиции не надо будет требовать от избитой жены заявления, что задерживать дебошира будут по факту. Где зашифрован этот постулат в канцеляризмах закона ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14890
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 14:35
#9
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Женщина это очень хитрая, злопамятная, существо) А сколько битв было из за них. Сколько они душ невинных загубили. А современная женщина она в большенство случаев, меркантильная. Сколько мужчин погибло. А все началось с древних времен. Адам первый был)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9906
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 14:38
#10
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Цитата:
Эл-починно:
водила автобуса не может разменять, как и пассажиры впрочем. Без слов и лишних проблем, дама поехала дальше, никто её из автобуса не выгонял

А за что её выгонять,она же деньги даёт,то что у водилы нет сдачи это его проблемы.
Я то же когда так ездил,специально с собой проездной возил крупную купюру.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14890
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 14:49
#11
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Цитата:
mks2703:
Дети до 16 теперь будут бесплатно ездить. Наглых среди них на 10 автобусов хватит...

Еду в электричке в Москву. Идут по вагонами контролёры. Троих мигрантов из солнечной Азии, их как ветром сдуло. Убежали в следующий вагон от контролёров. Наверно молится побежали . Возросте где то 25-30 лет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38820
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 15:25
#12
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Цитата:
Vit:
Еду в электричке в Москву. Идут по вагонами контролёры. Троих мигрантов из солнечной Азии,

Тебе тут не нравится, в Москве не нравится, только поляки и полячки.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3978
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 15:25
#13
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Хорошо, что наконец вплотную занялись защитой слабых (женщин и детей) от мерзавцев, пользующихся тем, что природа дала им больше сил
Кстати, а для чего она это сделала?
Может, наоборот, чтобы защищать продолжательницу рода и потомство этого рода?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3978
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 15:27
#14
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Цитата:
Vit:
Сколько мужчин погибло. А все началось с древних времен. Адам первый был)


:-( Ах, он бедная овечка! (Или баран?) :lol:
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