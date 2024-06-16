Отправлено: - 15:21

Когда Любовь ШМИТ узнала, что по её улице после капремонта будет проходить дамба, она обрадовалась. Но потом сделала вывод: это строение приведёт к угрозе затопления её дома. Еще одна претензия - землю сгружают на заборы и те разрушаются.