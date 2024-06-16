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≡ «Пожалуйста, не трогайте мой забор!» - Почему ремонт дамбы после паводка беспокоит жителей Тобыла
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49403
«Пожалуйста, не трогайте мой забор!» - Почему ремонт дамбы после паводка беспокоит жителей Тобыла
Отправлено: 16.06.24 - 15:21
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Когда Любовь ШМИТ узнала, что по её улице после капремонта будет проходить дамба, она обрадовалась. Но потом сделала вывод: это строение приведёт к угрозе затопления её дома. Еще одна претензия - землю сгружают на заборы и те разрушаются.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38820
Re: «Пожалуйста, не трогайте мой забор!» - Почему ремонт дамбы...
Отправлено: 16.06.24 - 15:21
#1
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Старая мафия там, нормально братки сидят
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
555
«Пожалуйста, не трогайте мой забор!» - Почему ремонт дамбы после паводка беспокоит жителей Тобыла
Отправлено: 16.06.24 - 16:04
#2
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