Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:34
Закон содержит более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактику насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга. Читать новость
Предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного
То есть теперь если есть сожитель или сожительница, их приравнивают к проституткам и штрафуют, ну на этом самом месте?
Насилие в отношении другого человека теперь будет караться еще жестче! Не только в отношении женщин и детей, а также в отношении любого насилия против человека! Самое главное, насильников лечить и исправлять не получится! На насилие нужно отвечать насилием, только такой язык понимают насильники, поэтому нужно законодательно решить вопрос с какого момента должна начаться необходимая оборона, какие средства защиты можно и нужно применить, чтобы была необходимая оборона и когда будет превышение пределов необходимой обороны. Например, молодой парень избивает мужчину в возрасте 60 и выше лет, то законом предусмотреть, что потерпевший ножом, топором, оружием, может убить нападавшего, и за это потерпевшему не грозит уголовная ответственность! Вообще гос-во не такое богатое, чтобы содержать насильников в местах лишения свободы за счет налоговых поступлений граждан! Пора бы и узаконить через суд применение физического насилия к насильникам через карательные органы!
Не знаю как к бытовому насилию это всё относится, но раз уж тема про билеты зашла... Был в мае в Испании, еду на автобусе (1.50 €) за проезд. Заходит бабулька, оплачивает проезд, садится. Через пару остановок заходит дивчина помоложе, бабулька делает вид, что хочет оплатить проезд за деваху, но у неё только 50 евриков одной бумажкой, которые водила автобуса не может разменять, как и пассажиры впрочем. Без слов и лишних проблем, дама поехала дальше, никто её из автобуса не выгонял. Вспомнился просто свой случай (правда в Германии). Когда было машину разбил, давно уже было, но также, зашёл в автобус. И понял, что самое мелкое - 50 евро одной купюрой. Водила, тоже человек и аварию видел. Вобщем ни копейки с меня не взял. Длинный рассказ, но про то, что каждый просто должен делать свою работу. И ЗП получать из бухгалтерии, а не на входе с пассажиров в автобус.
Теперь главная женщина, феминизм победил? Как то гармонии хочется! А её с годами меньше и меньше, раньше помню отец первым шел, а мама за ним, но никогда отец в обиду маму не давал! Теперь что получается, жена всегда на коне? Уважения к мужчине не будет? А говорили ценности!
Я про себя скажу, я сейчас в разводе, процентов на 80 я сам виноват, без насилия, сразу скажу. Но почему я читаю в протоколе участкового, ругался матом! Я даже в армии не матерился, участковый говорит "Ну надо же тебя как то закрыть,иначе твоя жена меня следом съест", ну я и соглашаюсь, чтобы участковый не страдал, он нормальный
Женщина это очень хитрая, злопамятная, существо) А сколько битв было из за них. Сколько они душ невинных загубили. А современная женщина она в большенство случаев, меркантильная. Сколько мужчин погибло. А все началось с древних времен. Адам первый был)
mks2703: Дети до 16 теперь будут бесплатно ездить. Наглых среди них на 10 автобусов хватит...
Еду в электричке в Москву. Идут по вагонами контролёры. Троих мигрантов из солнечной Азии, их как ветром сдуло. Убежали в следующий вагон от контролёров. Наверно молится побежали . Возросте где то 25-30 лет
Хорошо, что наконец вплотную занялись защитой слабых (женщин и детей) от мерзавцев, пользующихся тем, что природа дала им больше сил Кстати, а для чего она это сделала? Может, наоборот, чтобы защищать продолжательницу рода и потомство этого рода?
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