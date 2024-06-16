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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 08:01
Все z патриоты всеми силами поддерживают взрослого хулигана, отнимающего копейки у маленьких ребят.
[Исправлено: saba, 16.06.2024 - 09:01]
[Исправлено: saba, 16.06.2024 - 09:01]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 08:09
Цитата:
Так на референдуме голосуют вообще-то
111:
Я у тебя про голосование или про референдум спросил? Если не понял, то спросил про референдум.
Я у тебя про голосование или про референдум спросил? Если не понял, то спросил про референдум.
Так на референдуме голосуют вообще-то
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 08:11
Цитата:
Я предпочитаю жить в процветающем Казахстане, но с такими ценниками, с какими хочу, а не с какими вам надо
saba:
Он тоже не понимает, потому что всей душой за Россию, хотя предпочитает жить в загнивающей Европе
Он тоже не понимает, потому что всей душой за Россию, хотя предпочитает жить в загнивающей Европе
Я предпочитаю жить в процветающем Казахстане, но с такими ценниками, с какими хочу, а не с какими вам надо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 09:06
Цитата:
Да Казахстанцам, я это желаю. А вот сам пожалуй позагниваю ещё, как то не тянет меня в полисяйское гос-во.
maxsaf:
Я предпочитаю жить в процветающем Казахстане
Я предпочитаю жить в процветающем Казахстане
Да Казахстанцам, я это желаю. А вот сам пожалуй позагниваю ещё, как то не тянет меня в полисяйское гос-во.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 10:58
Цитата:
Короче проехали.
Заднюю ты можешь включать.
maxsaf:
Так на референдуме голосуют вообще-то
Так на референдуме голосуют вообще-то
Короче проехали.
Заднюю ты можешь включать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:33
Цитата:
А ты что думал, что из-за гей-парадов? Типа Киев хотел парады, как в Европе, а суровый Донбасс был против. Это была причина #1?
111: Хочешь сказать, что там идет война из за языка
А ты что думал, что из-за гей-парадов? Типа Киев хотел парады, как в Европе, а суровый Донбасс был против. Это была причина #1?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:35
Цитата:
Как я видел, Путин сказал денацификация и демилитаризация.
Он не сказал, что из за языка.
maxsaf:
А ты что думал, что из-за гей-парадов?
А ты что думал, что из-за гей-парадов?
Как я видел, Путин сказал денацификация и демилитаризация.
Он не сказал, что из за языка.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:40
Цитата:
То есть Путин гражданин Украины, Донецка то есть, или Луганска?
maxsaf:
Типа Киев хотел парады, как в Европе, а суровый Донбасс был против
Типа Киев хотел парады, как в Европе, а суровый Донбасс был против
То есть Путин гражданин Украины, Донецка то есть, или Луганска?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 12:16
Ого, ИГИЛ под руководством Зеленского захватила Ростов!
Вот это новости..
Вот это новости..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 12:30
Цитата:
Ты бы новости сначала читал, что ли... Прежде чем бред нести...
//Установлены личности пятерых из шести человек, взявших заложников в ростовском СИЗО.//
подробнее тут
111:
Ого, ИГИЛ под руководством Зеленского захватила Ростов! Вот это новости..
Ого, ИГИЛ под руководством Зеленского захватила Ростов! Вот это новости..
Ты бы новости сначала читал, что ли... Прежде чем бред нести...
//Установлены личности пятерых из шести человек, взявших заложников в ростовском СИЗО.//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 12:38
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 14:11
Цитата:
А кто так решил? Российские СМИ? Читал я про днровскую милицию, вечно пьяные, беспредел творят, врать не буду информация не точная, только парень аж в Дубай сбежал, в Украину тоже не захотел, но выезжал через Киев
Эл-починно:
Вас уже запутали в реалиях. На
Вас уже запутали в реалиях. На
А кто так решил? Российские СМИ? Читал я про днровскую милицию, вечно пьяные, беспредел творят, врать не буду информация не точная, только парень аж в Дубай сбежал, в Украину тоже не захотел, но выезжал через Киев
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 14:16
Цитата:
Ценники у нас на двух языках и это нормально,, ненормально когда говорят в магазине, не говорите гыр-гыр-гыр, про язык страны в которой ты живёшь!
maxsaf:
предпочитаю жить в процветающем Казахстане, но с такими ценниками, с какими хочу, а не с какими вам надо
предпочитаю жить в процветающем Казахстане, но с такими ценниками, с какими хочу, а не с какими вам надо
Ценники у нас на двух языках и это нормально,, ненормально когда говорят в магазине, не говорите гыр-гыр-гыр, про язык страны в которой ты живёшь!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 14:21
Я родился в Костанае, в школе было 2 казаха, в пятиэтажном доме, мы были первой казахской семьёй, сейчас общаюсь с актюбинскими, уральскими казахами, акцент есть, постоянно ребята пытаются перейти на русский, я их останавливаю, без общения не сможешь выучить
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