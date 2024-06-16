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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 08:01
#7366
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Все z патриоты всеми силами поддерживают взрослого хулигана, отнимающего копейки у маленьких ребят.

[Исправлено: saba, 16.06.2024 - 09:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 08:09
#7367
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Цитата:
111:
Я у тебя про голосование или про референдум спросил? Если не понял, то спросил про референдум.

Так на референдуме голосуют вообще-то :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 08:11
#7368
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Цитата:
saba:
Он тоже не понимает, потому что всей душой за Россию, хотя предпочитает жить в загнивающей Европе

Я предпочитаю жить в процветающем Казахстане, но с такими ценниками, с какими хочу, а не с какими вам надо ;-) :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 09:06
#7369
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Цитата:
maxsaf:
Я предпочитаю жить в процветающем Казахстане

Да Казахстанцам, я это желаю. А вот сам пожалуй позагниваю ещё, как то не тянет меня в полисяйское гос-во. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 10:58
#7370
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Цитата:
maxsaf:
Так на референдуме голосуют вообще-то

Короче проехали.
Заднюю ты можешь включать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:33
#7371
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Цитата:
111: Хочешь сказать, что там идет война из за языка

А ты что думал, что из-за гей-парадов? Типа Киев хотел парады, как в Европе, а суровый Донбасс был против. Это была причина #1? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:35
#7372
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Цитата:
maxsaf:
А ты что думал, что из-за гей-парадов?

Как я видел, Путин сказал денацификация и демилитаризация.
Он не сказал, что из за языка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:40
#7373
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Цитата:
maxsaf:
Типа Киев хотел парады, как в Европе, а суровый Донбасс был против

То есть Путин гражданин Украины, Донецка то есть, или Луганска?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 11:48
#7374
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 12:16
#7375
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Ого, ИГИЛ под руководством Зеленского захватила Ростов!
Вот это новости..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 12:30
#7376
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Цитата:
111:
Ого, ИГИЛ под руководством Зеленского захватила Ростов! Вот это новости..

Ты бы новости сначала читал, что ли... Прежде чем бред нести...

//Установлены личности пятерых из шести человек, взявших заложников в ростовском СИЗО.//

подробнее тут
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 12:38
#7377
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Цитата:
Эл-починно:
Ты бы новости сначала читал, что ли... Прежде чем бред нести...


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 14:11
#7378
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Цитата:
Эл-починно:
Вас уже запутали в реалиях. На

А кто так решил? Российские СМИ? Читал я про днровскую милицию, вечно пьяные, беспредел творят, врать не буду информация не точная, только парень аж в Дубай сбежал, в Украину тоже не захотел, но выезжал через Киев
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 14:16
#7379
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Цитата:
maxsaf:
предпочитаю жить в процветающем Казахстане, но с такими ценниками, с какими хочу, а не с какими вам надо

Ценники у нас на двух языках и это нормально,, ненормально когда говорят в магазине, не говорите гыр-гыр-гыр, про язык страны в которой ты живёшь!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 14:21
#7380
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Я родился в Костанае, в школе было 2 казаха, в пятиэтажном доме, мы были первой казахской семьёй, сейчас общаюсь с актюбинскими, уральскими казахами, акцент есть, постоянно ребята пытаются перейти на русский, я их останавливаю, без общения не сможешь выучить
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