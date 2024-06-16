Отправлено: - 08:11

saba:

Он тоже не понимает, потому что всей душой за Россию, хотя предпочитает жить в загнивающей Европе

Цитата:Я предпочитаю жить в процветающем Казахстане, но с такими ценниками, с какими хочу, а не с какими вам надо