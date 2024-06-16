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Предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного

Цитата:То есть теперь если есть сожитель или сожительница, их приравнивают к проституткам и штрафуют, ну на этом самом месте?