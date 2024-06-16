Re: Проект "Ищу дом". «Эти алабаи - прям зайки!»

Отправлено: - 12:44

"...Собака очень контактная, адекватная к детям, любит играть и обниматься...."



Насчет адекватности алабаев, я бы не был столь оптимистичен...

Если бы к примеру я был собачником, то алабай был бы на последнем месте, кого бы я хотел взять. Порода абсолютно не для города, выведенная без системности выбраковки, а потому часто неуправляемая собака...