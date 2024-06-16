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≡ Проект "Ищу дом". «Эти алабаи - прям зайки!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49402
Проект "Ищу дом". «Эти алабаи - прям зайки!»
Отправлено: 16.06.24 - 12:44
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- Они обе девочки, кличек им не давали. Собака № 1 - еще щенок. К сожалению, ее либо очень плохо кормили, либо не делали этого вообще, - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
709
Re: Проект "Ищу дом". «Эти алабаи - прям зайки!»
Отправлено: 16.06.24 - 12:44
#1
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"...Собака очень контактная, адекватная к детям, любит играть и обниматься...."

Насчет адекватности алабаев, я бы не был столь оптимистичен...
Если бы к примеру я был собачником, то алабай был бы на последнем месте, кого бы я хотел взять. Порода абсолютно не для города, выведенная без системности выбраковки, а потому часто неуправляемая собака...
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