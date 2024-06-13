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≡ Свалки Костаная. Диван, ванна и офисное кресло
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49400
Свалки Костаная. Диван, ванна и офисное кресло
Отправлено: 13.06.24 - 21:49
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О свалке во дворе дома № 158 по ул. Баймагамбетова, сообщила «НГ» жительница Костаная Нина ЯРУШИНА. По ее словам, соседи вынесли к контейнерам «весь свой хлам».
- Очевидно, делали ремонт, потому что во дворе оказались старый диван, кресла, ржавая ванна и даже сломанное офисное кресло! - возмущается читательница. - Выбросили это не перед контейнерами, ну ладно, хоть подход не загородили, но за ними теперь просто смотреть страшно. Весь хлам лежит и «смотрит» на детскую площадку.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
194
Re: Свалки Костаная. Диван, ванна и офисное кресло
Отправлено: 13.06.24 - 21:49
#1
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Мусора стало больше и его некуда девать, а потому что все стали богаче материально, но стали скудоумны и стали безобразно себя вести во всех отношениях! Надо подвергать административному аресту сроком на 30 суток и потом использовать этих арестованных на уборку мусора, выкидываемого скудоумными и жадными людьми.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38816
Re: Свалки Костаная. Диван, ванна и офисное кресло
Отправлено: 16.06.24 - 11:42
#2
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Наши соседи, по ту сторону университета..
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