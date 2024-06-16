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≡ Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49400
Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:34
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Закон содержит более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактику насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38816
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:34
#1
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Цитата:
Предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного

То есть теперь если есть сожитель или сожительница, их приравнивают к проституткам и штрафуют, ну на этом самом месте?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
194
Re: Закон против бытового насилия вступил в силу в Казахстане
Отправлено: 16.06.24 - 11:37
#2
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Насилие в отношении другого человека теперь будет караться еще жестче! Не только в отношении женщин и детей, а также в отношении любого насилия против человека! Самое главное, насильников лечить и исправлять не получится! На насилие нужно отвечать насилием, только такой язык понимают насильники, поэтому нужно законодательно решить вопрос с какого момента должна начаться необходимая оборона, какие средства защиты можно и нужно применить, чтобы была необходимая оборона и когда будет превышение пределов необходимой обороны. Например, молодой парень избивает мужчину в возрасте 60 и выше лет, то законом предусмотреть, что потерпевший ножом, топором, оружием, может убить нападавшего, и за это потерпевшему не грозит уголовная ответственность! Вообще гос-во не такое богатое, чтобы содержать насильников в местах лишения свободы за счет налоговых поступлений граждан! Пора бы и узаконить через суд применение физического насилия к насильникам через карательные органы!
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