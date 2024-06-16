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Две девочки утонули в одной из рек Костанайской области. Это второй случай гибели во время купания за неделю
Две девочки утонули в одной из рек Костанайской области. Это второй случай гибели во время купания за неделю
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