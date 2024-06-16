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≡ Две девочки утонули в одной из рек Костанайской области. Это второй случай гибели во время купания за неделю
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49399
Две девочки утонули в одной из рек Костанайской области. Это второй случай гибели во время купания за неделю
Отправлено: 16.06.24 - 09:18
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По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 годов рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых. Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни. Поиски второго подростка продолжаются.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14888
Re: Две девочки утонули в одной из рек Костанайской области. Это...
Отправлено: 16.06.24 - 09:18
#1
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Эх детишки, вы даже не представляете какое горе вы пренесли родителям. Что ж вы на делали. У вас впереди была целая жизнь.
Я также потерял самого близкого, маленького и родного человека.
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