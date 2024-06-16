Re: Две девочки утонули в одной из рек Костанайской области. Это...

Отправлено: - 09:18

Эх детишки, вы даже не представляете какое горе вы пренесли родителям. Что ж вы на делали. У вас впереди была целая жизнь.

Я также потерял самого близкого, маленького и родного человека.