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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 23:52
Цитата:
Не отделится, если эта парочка будет в меньшинстве. Хотеть они могут чего угодно, решает результат референдума. Если большинство проголосует против отделения, то немце-нанайцу придется смириться. В этом и суть референдумов.
111:
Да и то не окончательно, какой нибудь не чистый немец полюбит нанайца, тоже захочет отделиться и тд и тп..
Да и то не окончательно, какой нибудь не чистый немец полюбит нанайца, тоже захочет отделиться и тд и тп..
Не отделится, если эта парочка будет в меньшинстве. Хотеть они могут чего угодно, решает результат референдума. Если большинство проголосует против отделения, то немце-нанайцу придется смириться. В этом и суть референдумов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:11
Цитата:
Ну за что то же ему давали пилюлей, а потом давали медали кто давал, наверно в российском и написано.
Это Россия брат.
maxsaf:
каком законе это написано? В
каком законе это написано? В
Ну за что то же ему давали пилюлей, а потом давали медали кто давал, наверно в российском и написано.
Это Россия брат.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:14
Цитата:
На основании большинства учавствующих или на основании физического большинства?
maxsaf:
Вообще референдумы могут проводиться на основании желания большинства
Вообще референдумы могут проводиться на основании желания большинства
На основании большинства учавствующих или на основании физического большинства?
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 551
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:17
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:18
Цитата:
А если как в СССР?
Начать войну?
maxsaf:
Если большинство проголосует против о
Если большинство проголосует против о
А если как в СССР?
Начать войну?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:18
о! я снова не ошибся.
совковое старье - всё изготовлено по единому гост-у, с обязательным прохождением отк. дееспособные нейросети, учитывая года выпуска, в комплекте не представлены.
единый набор симуляций поведенческо-речевых функций записан на магнитную ленту, которую переодически "зажевывает". по этой причине продукты нифига друг от друга не отличаются по наполнению за исключением общественно-полезных наборов функций. последние же с легкостью заменяются роботами самого говеного китайского производства. эффективность и качество труда то же, из бонусов - не разговаривают и не строят из себя людей.
совковое старье - всё изготовлено по единому гост-у, с обязательным прохождением отк. дееспособные нейросети, учитывая года выпуска, в комплекте не представлены.
единый набор симуляций поведенческо-речевых функций записан на магнитную ленту, которую переодически "зажевывает". по этой причине продукты нифига друг от друга не отличаются по наполнению за исключением общественно-полезных наборов функций. последние же с легкостью заменяются роботами самого говеного китайского производства. эффективность и качество труда то же, из бонусов - не разговаривают и не строят из себя людей.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:23
Цитата:
да да! именно на основании физического...большинства материи. три жирнюги суммарно больше чем десять дрыщей.
111:
или на основании физического большинства
или на основании физического большинства
да да! именно на основании физического...большинства материи. три жирнюги суммарно больше чем десять дрыщей.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:28
Цитата:
Ну в Союзе так и сделали, и где СССР?
Карачун:
да да! именно на основании физического
да да! именно на основании физического
Ну в Союзе так и сделали, и где СССР?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:52
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 01:01
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 02:48
Цитата:
Это и есть беззаконие, результат удержания Чечни в составе России. Я читаю иногда комментарии под новостями про очередное награждение членов семьи академика. Там мало положительных отзывов, очень мало.
111:
Ну за что то же ему давали пилюлей, а потом давали медали кто давал, наверно в российском и написано. Это Россия брат.
Ну за что то же ему давали пилюлей, а потом давали медали кто давал, наверно в российском и написано. Это Россия брат.
Это и есть беззаконие, результат удержания Чечни в составе России. Я читаю иногда комментарии под новостями про очередное награждение членов семьи академика. Там мало положительных отзывов, очень мало.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 02:50
Цитата:
А там сколько голосовало за развал. Трое? Это не похоже на большинство.
111:
А если как в СССР?
А если как в СССР?
А там сколько голосовало за развал. Трое? Это не похоже на большинство.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 04:26
Цитата:
Месть одним за дела других - это методы террористов. Не накликай КТО.
abaika95:
Как раз таки это всё копится И когда нибудь это может выйти боком Не вам но родне например В жизни ничего просто так не бывает)))
Как раз таки это всё копится И когда нибудь это может выйти боком Не вам но родне например В жизни ничего просто так не бывает)))
Месть одним за дела других - это методы террористов. Не накликай КТО.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 06:17
Цитата:
Я у тебя про голосование или про референдум спросил?
Если не понял, то спросил про референдум.
maxsaf:
там сколько голосовало за развал.
там сколько голосовало за развал.
Я у тебя про голосование или про референдум спросил?
Если не понял, то спросил про референдум.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 07:57
Цитата:
Он тоже не понимает, потому что всей душой за Россию, хотя предпочитает жить в загнивающей Европе
maxsaf:
А я не понимаю, когда два одинаковых случая с
А я не понимаю, когда два одинаковых случая с
Он тоже не понимает, потому что всей душой за Россию, хотя предпочитает жить в загнивающей Европе
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