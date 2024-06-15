Отправлено: - 23:52

111:

Да и то не окончательно, какой нибудь не чистый немец полюбит нанайца, тоже захочет отделиться и тд и тп..

Цитата:Не отделится, если эта парочка будет в меньшинстве. Хотеть они могут чего угодно, решает результат референдума. Если большинство проголосует против отделения, то немце-нанайцу придется смириться. В этом и суть референдумов.