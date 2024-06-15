Отправлено: - 23:31

mks2703:

Лучше бы садики, отданные за бесценок в 90-е под жилье, вернули. А то слишком шикарное жилье получается, при нехватке мест. А этим жильцам аналогичную квадратуру купили бы в новострое...

Цитата:Эти здания уже не подойдут под новые требования к детсадам.