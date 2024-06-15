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≡ 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для предоставления жилья в аренду очередникам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49397
8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для предоставления жилья в аренду очередникам
Отправлено: 15.06.24 - 17:31
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Пустующие, законсервированные ранее строения проходят инвентаризацию, а затем их восстанавливают до соответствия стандартам, предъявляемым к жилью. Об этой работе 13 июня на брифинге рассказала руководитель отдела строительства Динара ИХЛАСОВА.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1318
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 15.06.24 - 17:31
#1
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1 июня ключи от арендного жилья вручили новм жильцам / Фото Георгия Говорова

.....Галина добрый день!!!!в слове новым буква Ы убежала найдите её и поставте на место...тоько не наказывайте букву Ы....
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
124
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 15.06.24 - 18:05
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
поставте на место...тоько не наказывайте букву Ы....

Спасибо, исправили. Букву наказывать не будем.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
706
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 15.06.24 - 21:32
#3
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Лучше бы садики, отданные за бесценок в 90-е под жилье, вернули. А то слишком шикарное жилье получается, при нехватке мест. А этим жильцам аналогичную квадратуру купили бы в новострое...
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
180
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 15.06.24 - 22:36
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.тоько не наказывайте букву Ы...
И букву Л тоже пощадите.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4493
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 15.06.24 - 23:31
#5
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Цитата:
mks2703:
Лучше бы садики, отданные за бесценок в 90-е под жилье, вернули. А то слишком шикарное жилье получается, при нехватке мест. А этим жильцам аналогичную квадратуру купили бы в новострое...

Эти здания уже не подойдут под новые требования к детсадам.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
706
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 16.06.24 - 07:39
#6
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Цитата:
bgb:
Эти здания уже не подойдут под новые требования к детсадам.


Почему нет? Вот в Рудном, возле к-ра Юбилейный, в садике, то ли столярка, то ли шиномонтажка была. И ничего выкупили, шикарно отремонтировали, там снова детсад.
Я знаю много новых детсадов, построенных в 80-90-е года, используемые не по назначению...
Забрать и "никаких гвоздей". НАН же не думал, когда садики раздавал, где дети будут находиться. Он думал, они либо дома будут расти, либо сразу после роддома пойдут в школу...
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