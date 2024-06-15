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≡ Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи рассмотрят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49397
Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи рассмотрят в Казахстане
Отправлено: 15.06.24 - 21:26
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Расширение видов страхования в АПК, в том числе от сайгаков и саранчи, обсудили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
706
Re: Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи...
Отправлено: 15.06.24 - 21:26
#1
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Решение на самом деле есть. Надо просто "озаборить" два ареала Уральскую и Бетпакдалинскую, по методу Австралийского забора. А деньги на забор пусть Европа дает.
Устюртскую популяцию озаборивать не надо, она всё равно по пустыне шорохается и в Узбекистане трётся...
Для начала можно пока Уральскую популяцию озаборить. От неё больше всего вреда для фермеров. Там в закрытом пространстве пусть Европа траву для них выращивает и воду покупает и подает на какие-нибудь искусственные водоемы...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1318
Re: Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи...
Отправлено: 16.06.24 - 02:17
#2
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Цитата:
mks2703:
Для начала можно пока Уральскую популяцию озаборить. От неё больше всего вреда для фермеров. Там в закрытом пространстве пусть Европа траву для них выращивает и воду покупает и подает на какие-нибудь искусственные водоемы...

.....всё правильно они помогли ей не погибнуть и увеличить поголовье,тогда пущай помогают деньгами на заборы да на траву,воду или к ним туда пустим.....они богатые денег много всем вон помогают....
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
706
Re: Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи...
Отправлено: 16.06.24 - 07:31
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.всё правильно они помогли ей не погибнуть и увеличить поголовье,


Ну там в основном помогли усилия Правительства и работа охотоинспекторов, плюс реально большие сроки с конфискацией...
Просто мировое сообщество против отстрела и намекает, что местные должны как-то научиться жить рядом с животным миром...типа как раньше жили...раньше не было таких сельхозугодий...и теперь свободное стадо больше 1.1 миллиона не оставляет никаких шансов людям живущих рядом с популяцией...тут нужен либо забор, либо несколько деревень переселять, если отстрела не хотят...ну и трава и вода нужна
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