Отправлено: - 02:17

mks2703:

Для начала можно пока Уральскую популяцию озаборить. От неё больше всего вреда для фермеров. Там в закрытом пространстве пусть Европа траву для них выращивает и воду покупает и подает на какие-нибудь искусственные водоемы...

Цитата:.....всё правильно они помогли ей не погибнуть и увеличить поголовье,тогда пущай помогают деньгами на заборы да на траву,воду или к ним туда пустим.....они богатые денег много всем вон помогают....