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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 491 из 491«1...489490491
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 23:52
#7351
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Цитата:
111:
Да и то не окончательно, какой нибудь не чистый немец полюбит нанайца, тоже захочет отделиться и тд и тп..

Не отделится, если эта парочка будет в меньшинстве. Хотеть они могут чего угодно, решает результат референдума. Если большинство проголосует против отделения, то немце-нанайцу придется смириться. В этом и суть референдумов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38810
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:11
#7352
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Цитата:
maxsaf:
каком законе это написано? В

Ну за что то же ему давали пилюлей, а потом давали медали кто давал, наверно в российском и написано.
Это Россия брат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38810
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:14
#7353
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Цитата:
maxsaf:
Вообще референдумы могут проводиться на основании желания большинства

На основании большинства учавствующих или на основании физического большинства?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
551
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:17
#7354
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38810
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:18
#7355
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Цитата:
maxsaf:
Если большинство проголосует против о

А если как в СССР?
Начать войну?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:18
#7356
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о! я снова не ошибся.
совковое старье - всё изготовлено по единому гост-у, с обязательным прохождением отк. дееспособные нейросети, учитывая года выпуска, в комплекте не представлены.
единый набор симуляций поведенческо-речевых функций записан на магнитную ленту, которую переодически "зажевывает". по этой причине продукты нифига друг от друга не отличаются по наполнению за исключением общественно-полезных наборов функций. последние же с легкостью заменяются роботами самого говеного китайского производства. эффективность и качество труда то же, из бонусов - не разговаривают и не строят из себя людей.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:23
#7357
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Цитата:
111:
или на основании физического большинства

да да! именно на основании физического...большинства материи. три жирнюги суммарно больше чем десять дрыщей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38810
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:28
#7358
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Цитата:
Карачун:
да да! именно на основании физического

Ну в Союзе так и сделали, и где СССР?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38810
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 00:52
#7359
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Слава Украине!
- Героям Слава!

Украина и весь Мир.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38810
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 01:01
#7360
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 02:48
#7361
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Цитата:
111:
Ну за что то же ему давали пилюлей, а потом давали медали кто давал, наверно в российском и написано. Это Россия брат.

Это и есть беззаконие, результат удержания Чечни в составе России. Я читаю иногда комментарии под новостями про очередное награждение членов семьи академика. Там мало положительных отзывов, очень мало.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 02:50
#7362
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Цитата:
111:
А если как в СССР?

А там сколько голосовало за развал. Трое? Это не похоже на большинство.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 04:26
#7363
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Цитата:
abaika95:
Как раз таки это всё копится И когда нибудь это может выйти боком Не вам но родне например В жизни ничего просто так не бывает)))

Месть одним за дела других - это методы террористов. Не накликай КТО. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38810
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.06.24 - 06:17
#7364
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Цитата:
maxsaf:
там сколько голосовало за развал.

Я у тебя про голосование или про референдум спросил?
Если не понял, то спросил про референдум.
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