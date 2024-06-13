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Vit:

Абайка где ваши патриотичные коменты? Почему в воюющей санкционой России новые вагоны, новые электрички в метро. А у нас в процветающей стране у КТЖ дефолт. А?

Цитата:....не тронь Абайку Vit это не его тема Марика тем более,скорее всего нечего сказать по поводу этой темы ....это не ихняя стихия ...