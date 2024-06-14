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А по большому как,

Цитата:Ну как, так же. Лет 16-ть было, ехал с Кустаная в Челябинск, на автобусе. В комсомольске чебурек съел, под троицком его выкокал.Водила не обиделся, что под колесо, чтоб другие пассажиры не видели. Снегом подтёр, зимой дело было. С тех пор всегда бумага с собой.