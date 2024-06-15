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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:06
#7336
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Цитата:
Эл-починно:
за ними и дальний восток захочет.

На каком основании? Там какая-то нация самоопределиться решит?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:08
#7337
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Цитата:
maxsaf:
Так и в Донбассе тоже много )) или это другое?

Вас уже запутали в реалиях. На Донбассе было предусмотрено уничтожение , то есть геноцид русских- русскоговорящих.
Цитата:
maxsaf:
А я не понимаю, когда два одинаковых случая

Это вам навязали, что это два одинаковых случая. В Чечне шла террористическая организованная операция. Которую Путин и пресёк. О самоопределении там и речи не шло и близко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38805
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:21
#7338
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Пока Путин ползает и вымаливает у Зеленского Перевернуть страницу, рабы его выпускают националистическую статью, об Украинстве..
Странно, опять всех уничтожить, но как же слова Пу?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38805
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:23
#7339
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Цитата:
maxsaf:
, надо было дать. Зачем удерживать кого-то силой

Если хотят, лично кто то, пусть сами валят думаю просто, куда там они хотят
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:28
#7340
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Цитата:
Эл-починно:
В Чечне шла террористическая организованная операция. Которую Путин и пресёк.

Он не пресек, а откупился. Сейчас заливает Чечню деньгами, они там строят себе самые большие мечети, создают собственную армию, на крутых тачках разъезжают по столице, шмаляют из стволов в воздух. Избивают задержанных на камеру, им за это ордена и медали, и никто слова им сказать не может. Это факты. Что-то я не вижу других фактов, как чеченцы добывают те самые полезные ископаемые и в общую копилку их отправляют, где эти кадры?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:29
#7341
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Цитата:
111:
Если хотят, лично кто то, пусть сами валят думаю просто, куда там они хотят

Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38805
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:40
#7342
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Цитата:
maxsaf:
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.

На основании развала СССР?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38805
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:41
#7343
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Цитата:
maxsaf:
Избивают задержанных на камеру, им за это ордена и медали,

Если какого то славянина и избили за непризнаник мусульман, иногда их надо избивать, ниче не поделаешь.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:45
#7344
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Цитата:
maxsaf:
Он не пресек, а откупился.

Это вам тоже навязали. Да ситуация не простая, даже можно сказать - сложная. Сначала, превозношенные проблемы, потом остальные, всё в очереди. Возможно, после Украинского сного придётся заниматься Чеченским вопросом.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3976
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 22:08
#7345
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Абайка, весьма лестно, что на три моих фразы из одного поста во флуде, ты вбросил три портянки своих словес! :-)
Как думаешь, что означает твоё многословие?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38805
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 22:25
#7346
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Цитата:
maxsaf:
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.

Во Франции, Испании, Италии, Британии, такие референдумы давали?
И если давали, то какие итоги?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38805
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 22:32
#7347
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Если дать волю референдумам



Да и то не окончательно, какой нибудь не чистый немец полюбит нанайца, тоже захочет отделиться и тд и тп..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 23:45
#7348
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Цитата:
111:
На основании развала СССР?

Вообще референдумы могут проводиться на основании желания большинства, вне зависимости от того, чего хочет большинство.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 23:47
#7349
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Цитата:
111:
Если какого то славянина и избили за непризнаник мусульман, иногда их надо избивать, ниче не поделаешь.

Следствие доказало, что его избили за исполнение платного заказа твоих товарищей с Украины, сожжена была запрещённая экстремистская книжка какая-то.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 23:48
#7350
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Цитата:
111:
Если какого то славянина и избили за непризнаник мусульман, иногда их надо избивать, ниче не поделаешь.

В каком законе это написано? В твоём средневековом?
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