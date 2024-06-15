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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:06
Цитата:
На каком основании? Там какая-то нация самоопределиться решит?
Эл-починно:
за ними и дальний восток захочет.
за ними и дальний восток захочет.
На каком основании? Там какая-то нация самоопределиться решит?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:08
Цитата:
Вас уже запутали в реалиях. На Донбассе было предусмотрено уничтожение , то есть геноцид русских- русскоговорящих.
Цитата:
Это вам навязали, что это два одинаковых случая. В Чечне шла террористическая организованная операция. Которую Путин и пресёк. О самоопределении там и речи не шло и близко.
maxsaf:
Так и в Донбассе тоже много )) или это другое?
Так и в Донбассе тоже много )) или это другое?
Вас уже запутали в реалиях. На Донбассе было предусмотрено уничтожение , то есть геноцид русских- русскоговорящих.
Цитата:
maxsaf:
А я не понимаю, когда два одинаковых случая
А я не понимаю, когда два одинаковых случая
Это вам навязали, что это два одинаковых случая. В Чечне шла террористическая организованная операция. Которую Путин и пресёк. О самоопределении там и речи не шло и близко.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:21
Пока Путин ползает и вымаливает у Зеленского Перевернуть страницу, рабы его выпускают националистическую статью, об Украинстве..
Странно, опять всех уничтожить, но как же слова Пу?
Странно, опять всех уничтожить, но как же слова Пу?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:23
Цитата:
Если хотят, лично кто то, пусть сами валят думаю просто, куда там они хотят
maxsaf:
, надо было дать. Зачем удерживать кого-то силой
, надо было дать. Зачем удерживать кого-то силой
Если хотят, лично кто то, пусть сами валят думаю просто, куда там они хотят
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:28
Цитата:
Он не пресек, а откупился. Сейчас заливает Чечню деньгами, они там строят себе самые большие мечети, создают собственную армию, на крутых тачках разъезжают по столице, шмаляют из стволов в воздух. Избивают задержанных на камеру, им за это ордена и медали, и никто слова им сказать не может. Это факты. Что-то я не вижу других фактов, как чеченцы добывают те самые полезные ископаемые и в общую копилку их отправляют, где эти кадры?
Эл-починно:
В Чечне шла террористическая организованная операция. Которую Путин и пресёк.
В Чечне шла террористическая организованная операция. Которую Путин и пресёк.
Он не пресек, а откупился. Сейчас заливает Чечню деньгами, они там строят себе самые большие мечети, создают собственную армию, на крутых тачках разъезжают по столице, шмаляют из стволов в воздух. Избивают задержанных на камеру, им за это ордена и медали, и никто слова им сказать не может. Это факты. Что-то я не вижу других фактов, как чеченцы добывают те самые полезные ископаемые и в общую копилку их отправляют, где эти кадры?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:29
Цитата:
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.
111:
Если хотят, лично кто то, пусть сами валят думаю просто, куда там они хотят
Если хотят, лично кто то, пусть сами валят думаю просто, куда там они хотят
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:40
Цитата:
На основании развала СССР?
maxsaf:
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.
На основании развала СССР?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:41
Цитата:
Если какого то славянина и избили за непризнаник мусульман, иногда их надо избивать, ниче не поделаешь.
maxsaf:
Избивают задержанных на камеру, им за это ордена и медали,
Избивают задержанных на камеру, им за это ордена и медали,
Если какого то славянина и избили за непризнаник мусульман, иногда их надо избивать, ниче не поделаешь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 21:45
Цитата:
Это вам тоже навязали. Да ситуация не простая, даже можно сказать - сложная. Сначала, превозношенные проблемы, потом остальные, всё в очереди. Возможно, после Украинского сного придётся заниматься Чеченским вопросом.
maxsaf:
Он не пресек, а откупился.
Он не пресек, а откупился.
Это вам тоже навязали. Да ситуация не простая, даже можно сказать - сложная. Сначала, превозношенные проблемы, потом остальные, всё в очереди. Возможно, после Украинского сного придётся заниматься Чеченским вопросом.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 22:08
Абайка, весьма лестно, что на три моих фразы из одного поста во флуде, ты вбросил три портянки своих словес!
Как думаешь, что означает твоё многословие?
Как думаешь, что означает твоё многословие?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 22:25
Цитата:
Во Франции, Испании, Италии, Британии, такие референдумы давали?
И если давали, то какие итоги?
maxsaf:
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.
Ну а если хотят большая часть, то могут и референдум провести.
Во Франции, Испании, Италии, Британии, такие референдумы давали?
И если давали, то какие итоги?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 22:32
Если дать волю референдумам
Да и то не окончательно, какой нибудь не чистый немец полюбит нанайца, тоже захочет отделиться и тд и тп..
Да и то не окончательно, какой нибудь не чистый немец полюбит нанайца, тоже захочет отделиться и тд и тп..
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