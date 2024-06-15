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8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для предоставления жилья в аренду очередникам
8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для предоставления жилья в аренду очередникам
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