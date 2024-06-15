Отправлено: - 21:08

maxsaf:

Так и в Донбассе тоже много )) или это другое?

maxsaf:

А я не понимаю, когда два одинаковых случая

Цитата:Вас уже запутали в реалиях. На Донбассе было предусмотрено уничтожение , то есть геноцид русских- русскоговорящих.Цитата:Это вам навязали, что это два одинаковых случая. В Чечне шла террористическая организованная операция. Которую Путин и пресёк. О самоопределении там и речи не шло и близко.