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≡ Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи рассмотрят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49397
Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи рассмотрят в Казахстане
Отправлено: 15.06.24 - 21:26
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Расширение видов страхования в АПК, в том числе от сайгаков и саранчи, обсудили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
704
Re: Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи...
Отправлено: 15.06.24 - 21:26
#1
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Решение на самом деле есть. Надо просто "озаборить" два ареала Уральскую и Бетпакдалинскую, по методу Австралийского забора. А деньги на забор пусть Европа дает.
Устюртскую популяцию озаборивать не надо, она всё равно по пустыне шорохается и в Узбекистане трётся...
Для начала можно пока Уральскую популяцию озаборить. От неё больше всего вреда для фермеров. Там в закрытом пространстве пусть Европа траву для них выращивает и воду покупает и подает на какие-нибудь искусственные водоемы...
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