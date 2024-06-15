Re: Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи...

Отправлено: - 21:26

Решение на самом деле есть. Надо просто "озаборить" два ареала Уральскую и Бетпакдалинскую, по методу Австралийского забора. А деньги на забор пусть Европа дает.

Устюртскую популяцию озаборивать не надо, она всё равно по пустыне шорохается и в Узбекистане трётся...

Для начала можно пока Уральскую популяцию озаборить. От неё больше всего вреда для фермеров. Там в закрытом пространстве пусть Европа траву для них выращивает и воду покупает и подает на какие-нибудь искусственные водоемы...