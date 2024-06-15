Отправлено: - 20:16

maxsaf:

А никто особо и не надеялся, что согласятся. Нашла коса на камень. Конфликт остановится только после первого применения ЯО. Возможно, тактического, но это пипец как отрезвит все мировое сообщество.

Цитата:Шо, опять ЯО! Ранее отмечал, что в 2022 году США предупредили Россию, если они применят тактическое ЯО, тогда они вместе с союзниками, при помощи конвенциального оружия уничтожать всю группировку РФ в Украине и потопят черноморский флот, последних методично уничтожают. Процитирую самого себя (28.03.23 года.):Kairat stayer: В октябре прошлого года на Ленте РУ была заметка, где экс-директор ЦРУ Петреус, отмечал США уничтожат Черноморский флот, если РФ применит ядерное оружие. США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО. О возможных ответных мерах рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в программе ABC This Week, сообщает Daily Mail.Подробнее здесь: