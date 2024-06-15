maxsaf: А никто особо и не надеялся, что согласятся. Нашла коса на камень. Конфликт остановится только после первого применения ЯО. Возможно, тактического, но это пипец как отрезвит все мировое сообщество.
Шо, опять ЯО! Ранее отмечал, что в 2022 году США предупредили Россию, если они применят тактическое ЯО, тогда они вместе с союзниками, при помощи конвенциального оружия уничтожать всю группировку РФ в Украине и потопят черноморский флот, последних методично уничтожают. Процитирую самого себя (28.03.23 года.):
Kairat stayer: В октябре прошлого года на Ленте РУ была заметка, где экс-директор ЦРУ Петреус, отмечал США уничтожат Черноморский флот, если РФ применит ядерное оружие. США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО. О возможных ответных мерах рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в программе ABC This Week, сообщает Daily Mail.
Они же великие, выживут! Как тут диванные эксперты сказочники говорят, точно с колен станут, займутся внутренними делами и покажут проклятым Западу и США, как нужно жить, РАЙ наверное построят. Ниже в видео, на канал обманутого россиянина, про какое-то ЦРБ ветхое сюжет прислали, в общем дел непочатый край .
abaika95: Чем больше вы пишите что надо бомбить украинцев тем больше к вам идёт отторжение адекватных людей
Наоборот, большинство из нас были изначально против того, чтобы бомбили украинцев. Прямым текстом говорили - перестаньте бомбить Луганск и Донецк, а то хуже будет. Стало хуже именно потому что мы были против того, чтобы бомбили украинцев, в то время, когда тебе на них было плевать. Цитата:
maxsaf: Да, надо было дать. Зачем удерживать кого-то силой. Не хотят - давай, до свидания.
Как вы меня уже все достали, диванные эксперты. То отдай, туда сходи, сделай это.... Там (в Чечне огромные запасы полезных ископаемых), за ними и дальний восток захочет. Проходили же уже в 90-ых. Некоторых даже новая история походу ничему не учит....
maxsaf: Ну а как же? Договариваться ни одна ни другая сторона не хочет, красные линии пересечены, вероятность применения тактического ЯО очень высокая, ну или как вариант, авария на ЗАЭС.
С агрессором и оккупантом Украина не хочет договариваться, будем наблюдать. Выше же отметил, также более года тому назад отмечал, красные линий до вторжения чертили и после чертили, на лбу что ли нужно чертить?
Авария на ЗАЭС или дадим оружие врагам Запада, типа хуситам, хезболле, хамас, игил и.т.д. тоже не варианты. В Европе усиленный режим правоохранительных органов ввели, на любую агрессию, будет незамедлительная ответная реакция.
abaika95: Как это ничего не зависит? От ваших постов,комментариев и реплик зависит отношение к России к русским и русскому миру Чем больше вы пишите что надо бомбить украинцев тем больше к вам идёт отторжение адекватных людей Или вы думаете в мире всё просто? Ой напишу что Россия права и Украинцев надо уничтожать и мне за это ничего не будет?))
Украина здесь вообще ни при чем. Я бы с тобой цапался здесь и без Украины. У нас и без нее хватало разногласий.
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