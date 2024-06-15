НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 489 из 489«1...487488489
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 17:37
#7321
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Вот тут всем всё понятно так вдруг стало!

Ну россиянам это стало понятно давно


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 17:39
#7322
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что там Путин, на коленях пришел вымаливать территории?
То есть все, Украину денацифицировать и демилитаризировать уже слабо?
Путин всё?
Славянам как роду тоже?

[Исправлено: 111, 15.06.2024 - 18:40]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 17:43
#7323
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понять могут те, кто не может :lol:
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:16
#7324
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А никто особо и не надеялся, что согласятся. Нашла коса на камень. Конфликт остановится только после первого применения ЯО. Возможно, тактического, но это пипец как отрезвит все мировое сообщество.


Шо, опять ЯО! Ранее отмечал, что в 2022 году США предупредили Россию, если они применят тактическое ЯО, тогда они вместе с союзниками, при помощи конвенциального оружия уничтожать всю группировку РФ в Украине и потопят черноморский флот, последних методично уничтожают. Процитирую самого себя (28.03.23 года.):

Kairat stayer: В октябре прошлого года на Ленте РУ была заметка, где экс-директор ЦРУ Петреус, отмечал США уничтожат Черноморский флот, если РФ применит ядерное оружие. США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО. О возможных ответных мерах рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в программе ABC This Week, сообщает Daily Mail.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:28
#7325
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Славянам как роду тоже?


Они же великие, выживут! Как тут диванные эксперты сказочники говорят, точно с колен станут, займутся внутренними делами и покажут проклятым Западу и США, как нужно жить, РАЙ наверное построят. Ниже в видео, на канал обманутого россиянина, про какое-то ЦРБ ветхое сюжет прислали, в общем дел непочатый край :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:31
#7326
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Шо, опять ЯО!

Ну а как же? Договариваться ни одна ни другая сторона не хочет, красные линии пересечены, вероятность применения тактического ЯО очень высокая, ну или как вариант, авария на ЗАЭС.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:36
#7327
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чем больше вы пишите что надо бомбить украинцев тем больше к вам идёт отторжение адекватных людей

Наоборот, большинство из нас были изначально против того, чтобы бомбили украинцев. Прямым текстом говорили - перестаньте бомбить Луганск и Донецк, а то хуже будет. Стало хуже именно потому что мы были против того, чтобы бомбили украинцев, в то время, когда тебе на них было плевать.
Цитата:
abaika95:
Мне плевать было
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:39
#7328
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чечне надо было дать независимость?

Да, надо было дать. Зачем удерживать кого-то силой. Не хотят - давай, до свидания.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:48
#7329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да, надо было дать. Зачем удерживать кого-то силой. Не хотят - давай, до свидания.

Как вы меня уже все достали, диванные эксперты. То отдай, туда сходи, сделай это....
Там (в Чечне огромные запасы полезных ископаемых), за ними и дальний восток захочет. Проходили же уже в 90-ых. Некоторых даже новая история походу ничему не учит....
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:53
#7330
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну а как же? Договариваться ни одна ни другая сторона не хочет, красные линии пересечены, вероятность применения тактического ЯО очень высокая, ну или как вариант, авария на ЗАЭС.


С агрессором и оккупантом Украина не хочет договариваться, будем наблюдать. Выше же отметил, также более года тому назад отмечал, красные линий до вторжения чертили и после чертили, на лбу что ли нужно чертить?

Авария на ЗАЭС или дадим оружие врагам Запада, типа хуситам, хезболле, хамас, игил и.т.д. тоже не варианты. В Европе усиленный режим правоохранительных органов ввели, на любую агрессию, будет незамедлительная ответная реакция.

[Исправлено: Kairat stayer, 15.06.2024 - 21:53]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:53
#7331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и основная цель - безопасность Крыма и прилегающих регионов России. И Она будет достигнута.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 20:53
#7332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это ничего не зависит? От ваших постов,комментариев и реплик зависит отношение к России к русским и русскому миру Чем больше вы пишите что надо бомбить украинцев тем больше к вам идёт отторжение адекватных людей Или вы думаете в мире всё просто? Ой напишу что Россия права и Украинцев надо уничтожать и мне за это ничего не будет?))

Украина здесь вообще ни при чем. Я бы с тобой цапался здесь и без Украины. У нас и без нее хватало разногласий.
Профайл
Страница 489 из 489«1...487488489
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, Kairat stayer, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS