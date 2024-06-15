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≡ 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для предоставления жилья в аренду очередникам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49396
8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для предоставления жилья в аренду очередникам
Отправлено: 15.06.24 - 17:31
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Пустующие, законсервированные ранее строения проходят инвентаризацию, а затем их восстанавливают до соответствия стандартам, предъявляемым к жилью. Об этой работе 13 июня на брифинге рассказала руководитель отдела строительства Динара ИХЛАСОВА.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1316
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 15.06.24 - 17:31
#1
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1 июня ключи от арендного жилья вручили новм жильцам / Фото Георгия Говорова

.....Галина добрый день!!!!в слове новым буква Ы убежала найдите её и поставте на место...тоько не наказывайте букву Ы....
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
124
Re: 8 зданий реконструируют в регионах Костанайской области для...
Отправлено: 15.06.24 - 18:05
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
поставте на место...тоько не наказывайте букву Ы....

Спасибо, исправили. Букву наказывать не будем.
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