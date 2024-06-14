Отправлено: - 17:50

Да ладно, кто там ездит, простой люд. А я с детства помню, в кусты сходил и всё хорошо. Туристов нет, так пару чиновников проедут, так тоже же люди, так же в кусты могут сходить. Зачем заморачиваться, такие дорогие туалеты строить?