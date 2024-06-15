Отправлено: - 16:50

Икру мне привезли не лососевую, а карасевую. Солить такую не берусь. Говорят, есть умельцы. Но для меня здесь предел умений - посол щучьей икры. А из икры карася я обычно делаю оладьи. Поделюсь своим рецептом. С удовольствием опробую и ваши, если расскажете о них.