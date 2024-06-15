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≡ Если подарили полкило икры... Можно приготовить из нее несколько интересных блюд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49396
Если подарили полкило икры... Можно приготовить из нее несколько интересных блюд
Отправлено: 15.06.24 - 16:50
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Икру мне привезли не лососевую, а карасевую. Солить такую не берусь. Говорят, есть умельцы. Но для меня здесь предел умений - посол щучьей икры. А из икры карася я обычно делаю оладьи. Поделюсь своим рецептом. С удовольствием опробую и ваши, если расскажете о них.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3369
Re: Если подарили полкило икры... Можно приготовить из нее...
Отправлено: 15.06.24 - 16:50
#1
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Когдаөто Дора ходила по местному общепиту, обозревала.. а теперь одни, никому не нужные рецепты..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38794
Re: Если подарили полкило икры... Можно приготовить из нее...
Отправлено: 15.06.24 - 17:42
#2
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Ну с такой икрой, не срашно, думал лосось
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