Re: В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу, а в матче...

Отправлено: - 17:36

.....буду болеть за немцев так как Казахстан не зачислили играть...



...они у нас нефть покупают да все природные ресурсы,а они нам ветровики да мерседесы,фольсвагены,опели хорошии были авто....