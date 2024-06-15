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≡ В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу, а в матче открытия были разгром, пенальти, удаление и автогол
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49396
В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу, а в матче открытия были разгром, пенальти, удаление и автогол
Отправлено: 15.06.24 - 17:36
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В Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена» состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу, на которой УЕФА почтила память покойного легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, а трофей ЕВРО-2024 на поле вынесла вдова покойного Хайди Беккенбауэр.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1316
Re: В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу, а в матче...
Отправлено: 15.06.24 - 17:36
#1
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.....буду болеть за немцев так как Казахстан не зачислили играть...

...они у нас нефть покупают да все природные ресурсы,а они нам ветровики да мерседесы,фольсвагены,опели хорошии были авто....
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