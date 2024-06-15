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В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу, а в матче открытия были разгром, пенальти, удаление и автогол
В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу, а в матче открытия были разгром, пенальти, удаление и автогол
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