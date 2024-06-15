Отправлено: - 15:13

Карачун:

Говорю одному "...ты неэффективно выполняешь эту работу". Он мне в ответ "...меня батя так учил". Естественно дальше я с ним разговаривать не стал, потому что как бы ну...понятно. Но вот это вот "...батя учил...нас так учили..." э

Цитата:Вот ещё один высокомерный комментарий. Накидался в своё время знаний на халяву, думать, размышлять научили. А то что это всё в своё время по зёрнышку собиралось, что бы каждому балбесу досталось - не до всех доходит. Зато вот выучили то что получилось...