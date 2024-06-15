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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:07
#7306
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Прошу прощения за Путина, вырвалось, больно за Украину
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:13
#7307
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Цитата:
Карачун:
Говорю одному "...ты неэффективно выполняешь эту работу". Он мне в ответ "...меня батя так учил". Естественно дальше я с ним разговаривать не стал, потому что как бы ну...понятно. Но вот это вот "...батя учил...нас так учили..." э

Вот ещё один высокомерный комментарий. Накидался в своё время знаний на халяву, думать, размышлять научили. А то что это всё в своё время по зёрнышку собиралось, что бы каждому балбесу досталось - не до всех доходит. Зато вот выучили то что получилось...
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:15
#7308
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Цитата:
Эл-починно:
Возможно, я не спорю.

Я тоже не спорю, мне обидно за смерть ребят,у меня друг Петро, за которого я всей душой болею, воюет в ВСУ , я за него каждого убил бы, вот так, уж извини, этих ненавижу, были бы нормальные, тогда да, а так козлы
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:23
#7309
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Парни простите, иногда бывает, а так мне нравятся Виталий, Скептик и все остальные, мы может расходимся во взглядах, но не всегда против друга
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:44
#7310
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Цитата:
Эл-починно:
, размышлять научили.

Вот тут вы не правы. Я помню и школу и институт и ничем подобным в этих заведениях не промышляли.
Что же касаемо зернышек, так у меня ж нет претензий к повтору за кем-то. У меня есть претензии когда некто попробовал, получается херово и он отказывается попробовать по-другому. Посмотреть не только на "батю" но и еще на кого-нибудь. В конце концов у человека интернет есть и он им активно пользуется. А по немцам...ну лично я бы, живи с человеком который может говорить на ином кроме русского языке знал бы больше чем екарный бабай. Чисто из любопытства
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:54
#7311
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Цитата:
Карачун:
Чисто из любопытства

Ну если чисто из любопытства, то расскажу эту историю. Случилось так, что наш айтишник разошёлся со своей мадам (бывает) - двое детей осталось, они их там как то делят. А на фирме устроили оду украинку, молодая, симпатичная. В общем запал наш айтишник на неё. Даже жениться собрался, хотя у неё трое детей (вот они его русскому, почему то не украинскому - учат). А её бывший муж, который на фронте (не в курсе за какую сторону), сказал вроде - живи пока, ему (айтишнику). Вот такая интернациональность.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 16:08
#7312
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Ну вот видите как замечательно)))
На самом деле, несмотря на мое казахстанское гражданство я тоже смогу научить только русскому. Почему с этой дамой должно быть иначе? Что тех украинцев язык что ли определяет? Нет. Гражданская принадлежность, фантазии какие-то национальные ( я тут ничего не понимаю поскольку далек от этого).
Ревность, ну она и есть ревность, вряд ли она как-то привязана к национальности
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 16:11
#7313
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Цитата:
Карачун:
Что тех украинцев язык что ли определяет?

Да вроде как после свержения легитимной власти, с этого всё и началось.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 16:22
#7314
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Цитата:
Эл-починно:
Да вроде как после свержения легитимной власти, с этого всё и началось.

Была дурь такая, наверняка и сейчас у кого-то есть. Но тот же зеленский интервью на русском дает. И ничего, он все еще президент. Я полагаю что и большинству граждан украины понятно что это просто какая-то языковая дурь...была. про нынешний момент не скажу, не знаю
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