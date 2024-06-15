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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:07
Прошу прощения за Путина, вырвалось, больно за Украину
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:13
Цитата:
Вот ещё один высокомерный комментарий. Накидался в своё время знаний на халяву, думать, размышлять научили. А то что это всё в своё время по зёрнышку собиралось, что бы каждому балбесу досталось - не до всех доходит. Зато вот выучили то что получилось...
Карачун:
Говорю одному "...ты неэффективно выполняешь эту работу". Он мне в ответ "...меня батя так учил". Естественно дальше я с ним разговаривать не стал, потому что как бы ну...понятно. Но вот это вот "...батя учил...нас так учили..." э
Говорю одному "...ты неэффективно выполняешь эту работу". Он мне в ответ "...меня батя так учил". Естественно дальше я с ним разговаривать не стал, потому что как бы ну...понятно. Но вот это вот "...батя учил...нас так учили..." э
Вот ещё один высокомерный комментарий. Накидался в своё время знаний на халяву, думать, размышлять научили. А то что это всё в своё время по зёрнышку собиралось, что бы каждому балбесу досталось - не до всех доходит. Зато вот выучили то что получилось...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:15
Цитата:
Я тоже не спорю, мне обидно за смерть ребят,у меня друг Петро, за которого я всей душой болею, воюет в ВСУ , я за него каждого убил бы, вот так, уж извини, этих ненавижу, были бы нормальные, тогда да, а так козлы
Эл-починно:
Возможно, я не спорю.
Возможно, я не спорю.
Я тоже не спорю, мне обидно за смерть ребят,у меня друг Петро, за которого я всей душой болею, воюет в ВСУ , я за него каждого убил бы, вот так, уж извини, этих ненавижу, были бы нормальные, тогда да, а так козлы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:23
Парни простите, иногда бывает, а так мне нравятся Виталий, Скептик и все остальные, мы может расходимся во взглядах, но не всегда против друга
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:44
Цитата:
Вот тут вы не правы. Я помню и школу и институт и ничем подобным в этих заведениях не промышляли.
Что же касаемо зернышек, так у меня ж нет претензий к повтору за кем-то. У меня есть претензии когда некто попробовал, получается херово и он отказывается попробовать по-другому. Посмотреть не только на "батю" но и еще на кого-нибудь. В конце концов у человека интернет есть и он им активно пользуется. А по немцам...ну лично я бы, живи с человеком который может говорить на ином кроме русского языке знал бы больше чем екарный бабай. Чисто из любопытства
Эл-починно:
, размышлять научили.
, размышлять научили.
Вот тут вы не правы. Я помню и школу и институт и ничем подобным в этих заведениях не промышляли.
Что же касаемо зернышек, так у меня ж нет претензий к повтору за кем-то. У меня есть претензии когда некто попробовал, получается херово и он отказывается попробовать по-другому. Посмотреть не только на "батю" но и еще на кого-нибудь. В конце концов у человека интернет есть и он им активно пользуется. А по немцам...ну лично я бы, живи с человеком который может говорить на ином кроме русского языке знал бы больше чем екарный бабай. Чисто из любопытства
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:54
Цитата:
Ну если чисто из любопытства, то расскажу эту историю. Случилось так, что наш айтишник разошёлся со своей мадам (бывает) - двое детей осталось, они их там как то делят. А на фирме устроили оду украинку, молодая, симпатичная. В общем запал наш айтишник на неё. Даже жениться собрался, хотя у неё трое детей (вот они его русскому, почему то не украинскому - учат). А её бывший муж, который на фронте (не в курсе за какую сторону), сказал вроде - живи пока, ему (айтишнику). Вот такая интернациональность.
Карачун:
Чисто из любопытства
Чисто из любопытства
Ну если чисто из любопытства, то расскажу эту историю. Случилось так, что наш айтишник разошёлся со своей мадам (бывает) - двое детей осталось, они их там как то делят. А на фирме устроили оду украинку, молодая, симпатичная. В общем запал наш айтишник на неё. Даже жениться собрался, хотя у неё трое детей (вот они его русскому, почему то не украинскому - учат). А её бывший муж, который на фронте (не в курсе за какую сторону), сказал вроде - живи пока, ему (айтишнику). Вот такая интернациональность.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 16:08
Ну вот видите как замечательно)))
На самом деле, несмотря на мое казахстанское гражданство я тоже смогу научить только русскому. Почему с этой дамой должно быть иначе? Что тех украинцев язык что ли определяет? Нет. Гражданская принадлежность, фантазии какие-то национальные ( я тут ничего не понимаю поскольку далек от этого).
Ревность, ну она и есть ревность, вряд ли она как-то привязана к национальности
На самом деле, несмотря на мое казахстанское гражданство я тоже смогу научить только русскому. Почему с этой дамой должно быть иначе? Что тех украинцев язык что ли определяет? Нет. Гражданская принадлежность, фантазии какие-то национальные ( я тут ничего не понимаю поскольку далек от этого).
Ревность, ну она и есть ревность, вряд ли она как-то привязана к национальности
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 16:11
Цитата:
Да вроде как после свержения легитимной власти, с этого всё и началось.
Карачун:
Что тех украинцев язык что ли определяет?
Что тех украинцев язык что ли определяет?
Да вроде как после свержения легитимной власти, с этого всё и началось.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 16:22
Цитата:
Была дурь такая, наверняка и сейчас у кого-то есть. Но тот же зеленский интервью на русском дает. И ничего, он все еще президент. Я полагаю что и большинству граждан украины понятно что это просто какая-то языковая дурь...была. про нынешний момент не скажу, не знаю
Эл-починно:
Да вроде как после свержения легитимной власти, с этого всё и началось.
Да вроде как после свержения легитимной власти, с этого всё и началось.
Была дурь такая, наверняка и сейчас у кого-то есть. Но тот же зеленский интервью на русском дает. И ничего, он все еще президент. Я полагаю что и большинству граждан украины понятно что это просто какая-то языковая дурь...была. про нынешний момент не скажу, не знаю
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