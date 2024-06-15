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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:22
[Исправлено: Гога, 15.06.2024 - 12:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:24
Цитата:
Это тоже уже прошлый век. У нас на фирме, немцы женатые на руссачках и украинках и то уже больше знают - ёкарный бабай, как минимум!
Карачун:
Ё-моё
Ё-моё
Это тоже уже прошлый век. У нас на фирме, немцы женатые на руссачках и украинках и то уже больше знают - ёкарный бабай, как минимум!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:37
Цитата:
И что почему Вы не слушаете других, почему десятки тысяч убитых россиян и украинцев для Вас так не важны, подумайте немного, может есть мозги, извините если резко высказался, терпения нет, Россия, Россия, подумайте почему весь мир против России, я тоже кстати, убивать людей нехорошо,запомните
Эл-починно:
Это же другое. И то
Это же другое. И то
И что почему Вы не слушаете других, почему десятки тысяч убитых россиян и украинцев для Вас так не важны, подумайте немного, может есть мозги, извините если резко высказался, терпения нет, Россия, Россия, подумайте почему весь мир против России, я тоже кстати, убивать людей нехорошо,запомните
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:39
Цитата:
Вы думаете что люди это мусор, можно их так кончать?
Эл-починно:
Вы думаете что люди это мусор, можно их так кончать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:42
Нехорошо как то это!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:43
Цитата:
Интересное умозаключение, интересно с чего это вдруг?
Задам встречный вопрос?
Вы думаете, что люди, это мусор, можно их так кончать?
saba:
Вы думаете что люди это мусор, можно их так кончать?
Вы думаете что люди это мусор, можно их так кончать?
Интересное умозаключение, интересно с чего это вдруг?
Задам встречный вопрос?
Вы думаете, что люди, это мусор, можно их так кончать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:45
Цитата:
Да согласен, нехорошо. Ладно быть наивным. Но других ещё обвинять не в человечности, это уже перебор.
saba:
Нехорошо как то это!
Нехорошо как то это!
Да согласен, нехорошо. Ладно быть наивным. Но других ещё обвинять не в человечности, это уже перебор.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:47
Цитата:
Терпеть не могу, когда люди из за своих амбиций убивают, люблю когда люди живут, живите со своим понятием, я не люблю когда людей убивают, можете жить с понятием ,Россия Великая всех наказывает,я это не люблю
таноми52:
Супердержава", "всех нагнём"... Похоже, в вашем подсознании
Супердержава", "всех нагнём"... Похоже, в вашем подсознании
Терпеть не могу, когда люди из за своих амбиций убивают, люблю когда люди живут, живите со своим понятием, я не люблю когда людей убивают, можете жить с понятием ,Россия Великая всех наказывает,я это не люблю
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:55
Цитата:
Небогато, прямо скажем! Впрочем учитывая
Цитата:
не удивительно. Зад штанам видимо таки соответствует
Эл-починно:
ёкарный бабай, как минимум!
ёкарный бабай, как минимум!
Небогато, прямо скажем! Впрочем учитывая
Цитата:
Эл-починно:
У нас на фирме,
У нас на фирме,
не удивительно. Зад штанам видимо таки соответствует
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:57
Цитата:
А Вы думаете украинцы не люди, тоже интересное умозаключение
Эл-починно:
Интересное умозаключение, интересно с чего это вдруг?
Интересное умозаключение, интересно с чего это вдруг?
А Вы думаете украинцы не люди, тоже интересное умозаключение
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:01
Цитата:
Почему перебор, кто напал на Украину, может не Россия? Не понял?
Эл-починно:
других ещё обвинять не в человечности, это уже перебор.
других ещё обвинять не в человечности, это уже перебор.
Почему перебор, кто напал на Украину, может не Россия? Не понял?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:01
Цитата:
А енто умозаключение откуда? Кто нашептал?
saba:
А Вы думаете украинцы не люди
А Вы думаете украинцы не люди
А енто умозаключение откуда? Кто нашептал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:03
Цитата:
Ну для немца уже больше, чем для высокомерного рудничанина - однозначно!
Карачун:
Небогато, прямо скажем!
Небогато, прямо скажем!
Ну для немца уже больше, чем для высокомерного рудничанина - однозначно!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:04
Цитата:
Возможно, я не спорю.
saba:
Не понял?
Не понял?
Возможно, я не спорю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:04
Нет человечности, в мировом масштабе, есть большой мерзавец Путин, который хочет весь мир подмять под себя
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