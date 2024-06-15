Отправлено: - 14:43

saba:

Вы думаете что люди это мусор, можно их так кончать?

Цитата:Интересное умозаключение, интересно с чего это вдруг?Задам встречный вопрос?Вы думаете, что люди, это мусор, можно их так кончать?