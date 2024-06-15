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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:22
#7291
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[Исправлено: Гога, 15.06.2024 - 12:23]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:24
#7292
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Цитата:
Карачун:
Ё-моё

Это тоже уже прошлый век. У нас на фирме, немцы женатые на руссачках и украинках и то уже больше знают - ёкарный бабай, как минимум! :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:37
#7293
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Цитата:
Эл-починно:
Это же другое. И то

И что почему Вы не слушаете других, почему десятки тысяч убитых россиян и украинцев для Вас так не важны, подумайте немного, может есть мозги, извините если резко высказался, терпения нет, Россия, Россия, подумайте почему весь мир против России, я тоже кстати, убивать людей нехорошо,запомните
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:39
#7294
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Цитата:
Эл-починно:

Вы думаете что люди это мусор, можно их так кончать?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:42
#7295
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Нехорошо как то это!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:43
#7296
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Цитата:
saba:
Вы думаете что люди это мусор, можно их так кончать?

Интересное умозаключение, интересно с чего это вдруг?
Задам встречный вопрос?
Вы думаете, что люди, это мусор, можно их так кончать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:45
#7297
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Цитата:
saba:
Нехорошо как то это!

Да согласен, нехорошо. Ладно быть наивным. Но других ещё обвинять не в человечности, это уже перебор.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:47
#7298
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Цитата:
таноми52:
Супердержава", "всех нагнём"... Похоже, в вашем подсознании

Терпеть не могу, когда люди из за своих амбиций убивают, люблю когда люди живут, живите со своим понятием, я не люблю когда людей убивают, можете жить с понятием ,Россия Великая всех наказывает,я это не люблю
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:55
#7299
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Цитата:
Эл-починно:
ёкарный бабай, как минимум!

Небогато, прямо скажем! Впрочем учитывая
Цитата:
Эл-починно:
У нас на фирме,

не удивительно. Зад штанам видимо таки соответствует
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:57
#7300
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Цитата:
Эл-починно:
Интересное умозаключение, интересно с чего это вдруг?

А Вы думаете украинцы не люди, тоже интересное умозаключение
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:01
#7301
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Цитата:
Эл-починно:
других ещё обвинять не в человечности, это уже перебор.

Почему перебор, кто напал на Украину, может не Россия? Не понял?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:01
#7302
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Цитата:
saba:
А Вы думаете украинцы не люди

А енто умозаключение откуда? Кто нашептал?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:03
#7303
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Цитата:
Карачун:
Небогато, прямо скажем!

Ну для немца уже больше, чем для высокомерного рудничанина - однозначно! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:04
#7304
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Цитата:
saba:
Не понял?

Возможно, я не спорю.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 15:04
#7305
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Нет человечности, в мировом масштабе, есть большой мерзавец Путин, который хочет весь мир подмять под себя
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Страница 487 из 488«1...485486487488»
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