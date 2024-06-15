Отправлено: - 11:20

abaika95:

Просто они хотят чтобы Украину стирали с лица земли а украинцев убивали

111:

ова только про убить укронацистов, интересно, им от скукоты не на кого ненависть свою слить?

saba:

И Путин меньше всего думал о людях с Донбасса, ему важно было стать супердержавой!

saba:

в глубине души сидит, такое "Мы русские всех нагнем"

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Забавно читать, что приписывают русским бывшие нацмены СССР."Супердержава", "всех нагнём"...Похоже, в вашем подсознании, хотите вы или нет, всё ещё сидит ощущение превосходства бывшей метрополии, которое не можете подавить, стараясь изобразить русских монстрами и т.п.