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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 11:15
#7276
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Формальная логика всегда помогает,если голову включить!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 11:20
#7277
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Цитата:
abaika95:
Просто они хотят чтобы Украину стирали с лица земли а украинцев убивали


Цитата:
111:
ова только про убить укронацистов, интересно, им от скукоты не на кого ненависть свою слить?


Цитата:
saba:
И Путин меньше всего думал о людях с Донбасса, ему важно было стать супердержавой!


Цитата:
saba:
в глубине души сидит, такое "Мы русские всех нагнем"


Забавно читать, что приписывают русским бывшие нацмены СССР.
"Супердержава", "всех нагнём"...
Похоже, в вашем подсознании, хотите вы или нет, всё ещё сидит ощущение превосходства бывшей метрополии, которое не можете подавить, стараясь изобразить русских монстрами и т.п.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3400
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 11:42
#7278
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Цитата:
таноми52:

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 11:58
#7279
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Цитата:
Похоже, в вашем подсознании, хотите вы или нет, всё ещё сидит ощущение превосходства бывшей метрополии, которое не можете подавить, стараясь изобразить русских монстрами и т.п.


Если человек ведёт себя как говно, говорит как говно, и думает как говно он говно
И то что о нем думают люди что он говно это не их фантомные боли
Русские сами выставили себя монстрами и агрессорами на ровном месте
Зачем спрашивается? Нация политических самоубийц
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 11:59
#7280
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Цитата:
таноми52:
Супердержава", "всех нагнём"...

Это россияне нам годами рассказывают
Что Россия сверхдержава уровня США
В кремле открыто блогер кричал всех убьем всех ограбим
Границы России нигде не заканчиваются
Или это все нацмены были?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 12:07
#7281
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Цитата:
таноми52:
Забавно читать, что приписывают русским бывшие нацмены СССР.

Забавно читать как сверхдыржавники до сих пор приводят термин нац меньшинство с флером какой-то ущербности))
Типа в СССР вы были меньшинством а теперь голос прорезался? Да именно из за этой риторики СССР и развалился
Никто не хотел жить с великодержавными держимордами которые под видом интернационализма всеровно пропихиыали шовинизм и национализм
И Россия именно из за этой националистической черты русского народа развалится на республики
И вот теперь русские везде на постсовке нацменьшинство и что дальше?))
Грабли грабли
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3219
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 13:16
#7282
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Цитата:
abaika95:
Если человек ведёт себя как говно, говорит как говно, и думает как говно он говно

тут на форуме их всего три с половиной человека. Вот зачем и почему они это делают - не понятно! 8-)
Который на один, всё время бред несёт, который на с, не понимает, но тоже, что то объясняет, который на а, всех их поддерживает. Ну и одна половинка на кар, типа дальновидные, но шоры давят видимо безгранично сильно. И развить мысль, не получается. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 15.06.2024 - 14:18]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3219
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 13:31
#7283
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Цитата:
Vit:
ато вас устраивало когда донбас бомбили, убивали детей. А ну да тех можно, они же сепаратисты которые были против незаконного переварота в Киеве.

Это же другое. И то что они бы не остановились и пошли бы дальше на Крым, их не интересует.
Проще незаконный госпереворот поддержать, раз уж запад это сделал, значит всё по закону - правильно...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:01
#7284
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Цитата:
111:
Гога вон до смерти будет кричать Крымнаш

---Не , не буду . Тут только один плямеша всюду вставляет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:05
#7285
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Цитата:
111:
Мои племяши показали пример.

---Ну вот снова :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:07
#7286
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Цитата:
abaika95:
Просто они хотят чтобы Украину стирали

----Зря вы так :-x Лично я всегда за решение всех проблем мирным путем .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:08
#7287
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Цитата:
111:
А ты что, за свойкрым сыкуешь воевать?

---Этот вопрос кому ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
627
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:08
#7288
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Ё-моё эти старые совки прямые как палка. Ну гибче, гибче. Говорю же этой штукой сверху можно думать. Понимаю, в совкоизготовительном комбинате эта функция не закладывалась в продукцию, основным компонентом было "бояться-всего-на-свете" реального и мнимого...но б.., живое существо же должно в процессе жизнедеятельности как-то развиваться в соответствии с изменяющимися внешними условиями
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:14
#7289
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Цитата:
abaika95:
Чем больше вы пишите что надо бомбить украинцев

----Я что - то пропустил ??? Кто- то здесь так писал ???-***надо бомбить украинцев***
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 14:16
#7290
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Цитата:
saba:
Сказали Зеленский наркоман,


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