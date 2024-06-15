abaika95: Просто они хотят чтобы Украину стирали с лица земли а украинцев убивали
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111: ова только про убить укронацистов, интересно, им от скукоты не на кого ненависть свою слить?
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saba: И Путин меньше всего думал о людях с Донбасса, ему важно было стать супердержавой!
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saba: в глубине души сидит, такое "Мы русские всех нагнем"
Забавно читать, что приписывают русским бывшие нацмены СССР. "Супердержава", "всех нагнём"... Похоже, в вашем подсознании, хотите вы или нет, всё ещё сидит ощущение превосходства бывшей метрополии, которое не можете подавить, стараясь изобразить русских монстрами и т.п.
Похоже, в вашем подсознании, хотите вы или нет, всё ещё сидит ощущение превосходства бывшей метрополии, которое не можете подавить, стараясь изобразить русских монстрами и т.п.
Если человек ведёт себя как говно, говорит как говно, и думает как говно он говно И то что о нем думают люди что он говно это не их фантомные боли Русские сами выставили себя монстрами и агрессорами на ровном месте Зачем спрашивается? Нация политических самоубийц
таноми52: Забавно читать, что приписывают русским бывшие нацмены СССР.
Забавно читать как сверхдыржавники до сих пор приводят термин нац меньшинство с флером какой-то ущербности)) Типа в СССР вы были меньшинством а теперь голос прорезался? Да именно из за этой риторики СССР и развалился Никто не хотел жить с великодержавными держимордами которые под видом интернационализма всеровно пропихиыали шовинизм и национализм И Россия именно из за этой националистической черты русского народа развалится на республики И вот теперь русские везде на постсовке нацменьшинство и что дальше?)) Грабли грабли
abaika95: Если человек ведёт себя как говно, говорит как говно, и думает как говно он говно
тут на форуме их всего три с половиной человека. Вот зачем и почему они это делают - не понятно! Который на один, всё время бред несёт, который на с, не понимает, но тоже, что то объясняет, который на а, всех их поддерживает. Ну и одна половинка на кар, типа дальновидные, но шоры давят видимо безгранично сильно. И развить мысль, не получается.
Ё-моё эти старые совки прямые как палка. Ну гибче, гибче. Говорю же этой штукой сверху можно думать. Понимаю, в совкоизготовительном комбинате эта функция не закладывалась в продукцию, основным компонентом было "бояться-всего-на-свете" реального и мнимого...но б.., живое существо же должно в процессе жизнедеятельности как-то развиваться в соответствии с изменяющимися внешними условиями
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