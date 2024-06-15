maxsaf: что независимо от урона, начнется глобальная паника.
Да ладно то сочинять. Ну кончится она, и все встанет на свои места. Славян нет, союзников тоже, даже те же Талибы сбегут и Кадыров захватит власть и что? Все будут довольны. Нас по крайней мере не постигнет учать украинцев, пусть лучше уж ядерка где то там, чем война где то здесь.
Нет их не обманули Они прекрасно сами всё понимают Просто они хотят чтобы Украину стирали с лица земли а украинцев убивали Просто надо принять это что есть такие вот люди Им приятно что их страна за которую они болеют как за футбольную команду убивает людей А то что в этой команде уже десятки тысяч трупов их не волнует Игра жеж Это как спор про еврейцев и про палестинцев сейчас Не важно что гибнут дети и женщины Важно что их команда играет лучше
Гога: Марик , а не начал бы ты с себя ? Показал бы всем пример
Мои племяши показали пример. Хотя этот пень, что сыну разрешил воевать и погибнуть, вон рвет на себе рубаху, что Крымваш, через пару дней всего после похорон, в однокашках начал зависать. У вас там что, жизнь своих сыновей, если за них дадут бабло, имеют свою денежную цену? А ты что, за свойкрым сыкуешь воевать?
abaika95: Просто они хотят чтобы Украину стирали с лица земли а украинцев убивали
Тоже вижу, глаза затравлены, речь спутанна, слова только про убить укронацистов, интересно, им от скукоты не на кого ненависть свою слить? Рожали бы детей, варили бы борщ своим мужьям, женам, чего им неймется..
Vit: детей. А ну да тех можно, они же сепаратисты которые были
Виталий, а что было в Чечне, там было можно, потому что это Россия? Любая страна будет защищать свою территорию и к России тоже нет вопросов, отпусти Чечню,побегут другие республики, а это развал страны! Ещё раз напомню в 2021 году по данным властей ЛДНР погибло в Донбассе 75 человек, в 2022 году уже десятки тысяч с обеих сторон. И Путин меньше всего думал о людях с Донбасса, ему важно было стать супердержавой!
saba: Путин меньше всего думал о людях с Донбасса, ему важно было стать супердержавой!
Все это понимают, только сознаться не хотят, в глубине души сидит, такое "Мы русские всех нагнем". Мир изменился, это уже не очень работает, США пытается,но и у него ни сил, ни умения уже нет. Не будет больше мировых жандармов, Россия клеймит США,а тоже просто хочет занять их место и стать гегемоном, гадость какая!
Говорю одному "...ты неэффективно выполняешь эту работу". Он мне в ответ "...меня батя так учил". Естественно дальше я с ним разговаривать не стал, потому что как бы ну...понятно. Но вот это вот "...батя учил...нас так учили..." это просто какой-то северный пушной зверек. У человека сверху есть голова. И ею, о ужас!, можно пользоваться а не просто отсылать свою тупость к "авторитету". Папочка, или в данном случае "большой папочка" очень даже может ошибаться, и что делают послушные сыночки в этом случае? Правильно! начинают придумывать обоснования его действиям и верить в них. Ну а папочка, не будь дурак, подхватывает "...да,да именно так и задумывалось, именно в этом смысл"...потому что сам он тоже не так чтобы слишком умен для придумывания стройных обоснований своим действиям. А зачем отдельным людям вообще "большой папочка"!? Да хрен его знает! Лень, тупость, порождаемый последней страх. Полагаю именно эти компоненты формируют подобную потребность.
Это касается не только стран, но и всяких союзов, альянсов, и прочих объединений. Объединяются обычно перед лицом какой-то угрозы или опасности. А когда опасность миновала, работать в общую копилку уже не хочется, поднимаются сепаратистские настроения, и так до полного развала. А когда враг понимает, что можно ломать по одному прутику - снова начинаются объединения в альянсы и союзы. Бесконечные качели.
maxsaf: От мнения которых совершенно ничего не зависит. Как и о твоего мнения. Или ты думаешь тебя Путин читает и такой: "А ведь Абайка дело говорит, пойду ка я Крым верну"
Как это ничего не зависит? От ваших постов,комментариев и реплик зависит отношение к России к русским и русскому миру Чем больше вы пишите что надо бомбить украинцев тем больше к вам идёт отторжение адекватных людей Или вы думаете в мире всё просто? Ой напишу что Россия права и Украинцев надо уничтожать и мне за это ничего не будет?)) Как раз таки это всё копится И когда нибудь это может выйти боком Не вам но родне например В жизни ничего просто так не бывает))) Цитата:
Vit: Зато вас устраивало когда донбас бомбили, убивали детей
Мне плевать было Как плевать на внутренние разборки в Венесуэле,Судане,Афганистане, Анголе, и России когда там Чечню и Дагестан бомбила убивая женщин и детей Внутренние дела Или ты сильно плакал за чеченцев или талибов которые с северным альянсом воевали? Цитата:
Vit: А ну да тех можно, они же сепаратисты которые были против незаконного переварота в Киеве.
Именно так Если мы считаем чеченцев за сепаратистов то Донбассцев тоже самое И тех и тех нужно было привести к миру Или нет? Чечне надо было дать независимость?
abaika95: Если мы считаем чеченцев за сепаратистов то
Больше того, в Чечне внешнее вмешательство было минимальным, денег подкидывал арабские страны. В Донбассе Россия тяжёлым вооружением помогала и я кобы отпускника и из армии РФ, потом говорили якобы донецкие шахтеры отняли Грады и гаубицы у беспомощной украинской армии, которую сколько лет не может победить вторая армия мира! Выходит донецкие шахтеры с охотничья и ружьями сильнее чем армия России, ну не бред ли! И наши согласно кивают головами, верят в то, во что хочется верить! Сказали Зеленский наркоман, наши"Конечно", сказали просроченный"Ура подсказали", А Закон то в Украине был принят за 5 лет до Зеленского, уж не знаю думал он тогда о президентстве?
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