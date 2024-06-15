Отправлено: - 10:58

maxsaf:

От мнения которых совершенно ничего не зависит. Как и о твоего мнения. Или ты думаешь тебя Путин читает и такой: "А ведь Абайка дело говорит, пойду ка я Крым верну"

Vit:

Зато вас устраивало когда донбас бомбили, убивали детей

Vit:

А ну да тех можно, они же сепаратисты которые были против незаконного переварота в Киеве.

Цитата:Как это ничего не зависит?От ваших постов,комментариев и реплик зависит отношение к России к русским и русскому мируЧем больше вы пишите что надо бомбить украинцев тем больше к вам идёт отторжение адекватных людейИли вы думаете в мире всё просто?Ой напишу что Россия права и Украинцев надо уничтожать и мне за это ничего не будет?))Как раз таки это всё копитсяИ когда нибудь это может выйти бокомНе вам но родне напримерВ жизни ничего просто так не бывает)))Цитата:Мне плевать былоКак плевать на внутренние разборки в Венесуэле,Судане,Афганистане, Анголе, и России когда там Чечню и Дагестан бомбила убивая женщин и детейВнутренние делаИли ты сильно плакал за чеченцев или талибов которые с северным альянсом воевали?Цитата:Именно такЕсли мы считаем чеченцев за сепаратистов то Донбассцев тоже самоеИ тех и тех нужно было привести к мируИли нет? Чечне надо было дать независимость?