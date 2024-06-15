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Гога:

Марик , а не начал бы ты с себя ? Показал бы всем пример

[Исправлено: 111, 15.06.2024 - 01:55]

Цитата:Мои племяши показали пример.Хотя этот пень, что сыну разрешил воевать и погибнуть, вон рвет на себе рубаху, что Крымваш, через пару дней всего после похорон, в однокашках начал зависать.У вас там что, жизнь своих сыновей, если за них дадут бабло, имеют свою денежную цену?А ты что, за свойкрым сыкуешь воевать?