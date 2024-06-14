Re: Проблема действительно есть - Минтранспорта о туалетах вдоль...

Отправлено: - 23:34

Эти позорные дырки в земле, давно переполненные, показывают уровень развития нашего сервиса. Ну и общий уровень развития и культуры... Печально...

Кто-нить недавно был на ст.Железорудной (г. Рудный), там то хоть внутри станции сделали клозет или всё еще на улицу ходят? Давно там не был, интересно...