maxsaf: что независимо от урона, начнется глобальная паника.
Да ладно то сочинять. Ну кончится она, и все встанет на свои места. Славян нет, союзников тоже, даже те же Талибы сбегут и Кадыров захватит власть и что? Все будут довольны. Нас по крайней мере не постигнет учать украинцев, пусть лучше уж ядерка где то там, чем война где то здесь.
Нет их не обманули Они прекрасно сами всё понимают Просто они хотят чтобы Украину стирали с лица земли а украинцев убивали Просто надо принять это что есть такие вот люди Им приятно что их страна за которую они болеют как за футбольную команду убивает людей А то что в этой команде уже десятки тысяч трупов их не волнует Игра жеж Это как спор про еврейцев и про палестинцев сейчас Не важно что гибнут дети и женщины Важно что их команда играет лучше
Гога: Марик , а не начал бы ты с себя ? Показал бы всем пример
Мои племяши показали пример. Хотя этот пень, что сыну разрешил воевать и погибнуть, вон рвет на себе рубаху, что Крымваш, через пару дней всего после похорон, в однокашках начал зависать. У вас там что, жизнь своих сыновей, если за них дадут бабло, имеют свою денежную цену? А ты что, за свойкрым сыкуешь воевать?
abaika95: Просто они хотят чтобы Украину стирали с лица земли а украинцев убивали
Тоже вижу, глаза затравлены, речь спутанна, слова только про убить укронацистов, интересно, им от скукоты не на кого ненависть свою слить? Рожали бы детей, варили бы борщ своим мужьям, женам, чего им неймется..
Vit: детей. А ну да тех можно, они же сепаратисты которые были
Виталий, а что было в Чечне, там было можно, потому что это Россия? Любая страна будет защищать свою территорию и к России тоже нет вопросов, отпусти Чечню,побегут другие республики, а это развал страны! Ещё раз напомню в 2021 году по данным властей ЛДНР погибло в Донбассе 75 человек, в 2022 году уже десятки тысяч с обеих сторон. И Путин меньше всего думал о людях с Донбасса, ему важно было стать супердержавой!
saba: Путин меньше всего думал о людях с Донбасса, ему важно было стать супердержавой!
Все это понимают, только сознаться не хотят, в глубине души сидит, такое "Мы русские всех нагнем". Мир изменился, это уже не очень работает, США пытается,но и у него ни сил, ни умения уже нет. Не будет больше мировых жандармов, Россия клеймит США,а тоже просто хочет занять их место и стать гегемоном, гадость какая!
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