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≡ Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49392
Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 16:36
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Приказ вступил в силу 14 июня и продлится до 31 августа 2024 года. Вывозить сахар из страны нельзя в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Приказ подписал министра сельского хозяйства РК.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14886
Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 16:36
#1
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Кипиш не спроста) Походу намечается дефицит

[Исправлено: Vit, 14.06.2024 - 16:41]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1312
Re: Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 23:03
#2
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Цитата:
Vit:
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования Кипиш не спроста) Походу намечается дефицит

......да нет кипиша не будет просто ожидают большой урожай и все кинутся варенье варить,компоты крутить....
:lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3216
Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 23:10
#3
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Цитата:
Vit:
Походу намечается дефицит

Да не туфта какая то. Кому ещё придёт в голову вывозить сахар, который дороже чем у соседа, куда либо? Ввоз сахара же не запрещён. Значит дефицита не будет. Просто цены подтянуть до нужного уровня нужно. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 15.06.2024 - 00:16]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10409
Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 23:32
#4
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--А почем сейчас сахар в Кустанае в розницу ? В Краснодаре = 66 руб.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1312
Re: Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 15.06.24 - 01:20
#5
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Цитата:
Гога:
--А почем сейчас сахар в Кустанае в розницу ? В Краснодаре = 66 руб.


.....посмотрел первое что попало 464 тенге за кило с доставкой от 5кг до 50 кг...
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