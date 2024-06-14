Отправлено: - 23:10

Vit:

Походу намечается дефицит

[Исправлено: Эл-починно, 15.06.2024 - 00:16]

Цитата:Да не туфта какая то. Кому ещё придёт в голову вывозить сахар, который дороже чем у соседа, куда либо? Ввоз сахара же не запрещён. Значит дефицита не будет. Просто цены подтянуть до нужного уровня нужно.