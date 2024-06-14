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Гога:

---Не , так нельзя . Ведь это надолго. А как же ежегодные ремонты ?

Цитата:....здесь Гога соглашусь с тобой,наносить вред деревьям,копать канавы это более современная методика чем у этих немцев прошлый век ракетой тянуть кабель.......а ежегодные ремонты остаются в силе как быть без вырубки деревьев,замены столбов,бардюр,здесь набережная на подходе она кричит когда мной займётесь,брущатку кое где переложить....такое ощущение Гога всё делают какие то вредители каждый год одно и тоже коту под хвост...