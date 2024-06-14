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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 22:57
#7246
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Цитата:
abaika95:
3) а может надо было дать этим якобы планам ВСУ начать операцию? Чтобы придти реально как защитники Донбасса как было в 08.08.08 в Осетии когда после марша на Тбилиси весь мир не шибко то сопереживал грузинам А теперь получается Россия агрессор и враг всего цивилизованного мира раз начал войну Зачем было так подставляться глупо?

Согласен, надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса, а потом с чистой совестью, и не осторожничать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:48
#7247
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Цитата:
111:
Да дадно чушь то писать.

---Марик , а не начал бы ты с себя ? Показал бы всем пример :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:51
#7248
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Цитата:
111:
то и России не будет.

----У тебя есть квартиры ? Испугал ты провидец меня , завтра еду в Кустанай :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:53
#7249
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Цитата:
maxsaf:
Я теперь гражданин планеты Земля.

----Ему этого не понять
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:59
#7250
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Цитата:
maxsaf:
. Я теперь гражданин планеты Земля

Тенгринянец?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:06
#7251
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Цитата:
maxsaf:
надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса, а пото

Разведка и тебе донесла, что 26 февраля супернавороченные с офигевшим вооружением Су-24 и Т-64 отшлифуют весь Донбасс?
А снизу украинонацисты с АК-47 бегут наперевес миллионами..
Странно, когда Россия напала, где это все было?
Неужели с утра россияне уничтожили их всех сразу, своим более сверхточным оружием?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:16
#7252
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Цитата:
Гога:
Испугал ты провидец меня

Это твой Путин решил просто испугать Киев, он же сказал..
Бросает вас как в покере на бойню, пугает русскими нацистами.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:24
#7253
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Цитата:
111:
Тенгринянец?

Не дождетесь :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:26
#7254
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Цитата:
111:
Странно, когда Россия напала, где это все было? Неужели с утра россияне уничтожили их всех сразу, своим более сверхточным оружием?

А мож и не было ничего, и планов никаких не было. Мы уже этого не узнаем.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:32
#7255
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Цитата:
111:
Да дадно чушь то писать. Два, три, точечных удара и что?

А то, что независимо от урона, начнется глобальная паника.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:36
#7256
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Цитата:
111:
Это твой Путин

---Да уже сколько раз тебе это говорить !!!Он не мой - мои - это мои дети жена !!! Какой же ты ...........?----Ну а тут ты можешь вставить любые определения , на свой вкус :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:39
#7257
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Цитата:
111:
Тенгринянец?

----Ух ты , какие слова знаешь ! А смысл - то понимаешь ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16042
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:45
#7258
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Цитата:
maxsaf:
А в Америке кто рулит? Что ни президент - то уголовное дело

В Америке рулят политические кланы создавая друг другу конкуренцию автоматически двигая общество
В России рулит политический КЛАН один это ФСБ и выходцы оттуда
А если у власти один клан он автоматически начинает борзеть на ниве вседозволенности
Захотели войну начали никого не спросив
И теперь рты всем затвкают за свой проигрыш
В Америке же любая война сразу критикуется конкурентным кланом
Вошли во Вьетнам
Демократы тут же начали антивоенные митинги доведя ситуацию до того что войска пришлось вывести
Вошли в Афганистан и Ирак
Та же ситуация
А в России что?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16042
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:46
#7259
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Цитата:
maxsaf:
Согласен, надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса,

Ну ждём факты о том что ВСУ готовили ковровые бомбардировки Донбасса
Пока только бла бла бла)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:46
#7260
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Цитата:
maxsaf:
и планов никаких не было.

Вас обманули, Гогу, Скептика, Танюшу и тд?
Ну и какие ощющения от обмана, от того, что война идет безо всяких планов, просто чтоб замочить больше славян?
То то, радостные
Вам то теперь деваться некуда, Гога вон до смерти будет кричать Крымнаш и отправлять туда малолеток.
А вот смысл, много ли принес Крымваш вам удовлетворения, как и захват остальных территорий?
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