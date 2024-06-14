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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 22:57
Цитата:
Согласен, надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса, а потом с чистой совестью, и не осторожничать.
abaika95:
3) а может надо было дать этим якобы планам ВСУ начать операцию? Чтобы придти реально как защитники Донбасса как было в 08.08.08 в Осетии когда после марша на Тбилиси весь мир не шибко то сопереживал грузинам А теперь получается Россия агрессор и враг всего цивилизованного мира раз начал войну Зачем было так подставляться глупо?
3) а может надо было дать этим якобы планам ВСУ начать операцию? Чтобы придти реально как защитники Донбасса как было в 08.08.08 в Осетии когда после марша на Тбилиси весь мир не шибко то сопереживал грузинам А теперь получается Россия агрессор и враг всего цивилизованного мира раз начал войну Зачем было так подставляться глупо?
Согласен, надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса, а потом с чистой совестью, и не осторожничать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:48
Цитата:
---Марик , а не начал бы ты с себя ? Показал бы всем пример
111:
Да дадно чушь то писать.
Да дадно чушь то писать.
---Марик , а не начал бы ты с себя ? Показал бы всем пример
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:51
Цитата:
----У тебя есть квартиры ? Испугал ты провидец меня , завтра еду в Кустанай
111:
то и России не будет.
то и России не будет.
----У тебя есть квартиры ? Испугал ты провидец меня , завтра еду в Кустанай
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:53
Цитата:
----Ему этого не понять
maxsaf:
Я теперь гражданин планеты Земля.
Я теперь гражданин планеты Земля.
----Ему этого не понять
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 23:59
Цитата:
Тенгринянец?
maxsaf:
. Я теперь гражданин планеты Земля
. Я теперь гражданин планеты Земля
Тенгринянец?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:06
Цитата:
Разведка и тебе донесла, что 26 февраля супернавороченные с офигевшим вооружением Су-24 и Т-64 отшлифуют весь Донбасс?
А снизу украинонацисты с АК-47 бегут наперевес миллионами..
Странно, когда Россия напала, где это все было?
Неужели с утра россияне уничтожили их всех сразу, своим более сверхточным оружием?
maxsaf:
надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса, а пото
надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса, а пото
Разведка и тебе донесла, что 26 февраля супернавороченные с офигевшим вооружением Су-24 и Т-64 отшлифуют весь Донбасс?
А снизу украинонацисты с АК-47 бегут наперевес миллионами..
Странно, когда Россия напала, где это все было?
Неужели с утра россияне уничтожили их всех сразу, своим более сверхточным оружием?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:16
Цитата:
Это твой Путин решил просто испугать Киев, он же сказал..
Бросает вас как в покере на бойню, пугает русскими нацистами.
Гога:
Испугал ты провидец меня
Испугал ты провидец меня
Это твой Путин решил просто испугать Киев, он же сказал..
Бросает вас как в покере на бойню, пугает русскими нацистами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:24
Цитата:
Не дождетесь
111:
Тенгринянец?
Тенгринянец?
Не дождетесь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:26
Цитата:
А мож и не было ничего, и планов никаких не было. Мы уже этого не узнаем.
111:
Странно, когда Россия напала, где это все было? Неужели с утра россияне уничтожили их всех сразу, своим более сверхточным оружием?
Странно, когда Россия напала, где это все было? Неужели с утра россияне уничтожили их всех сразу, своим более сверхточным оружием?
А мож и не было ничего, и планов никаких не было. Мы уже этого не узнаем.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:32
Цитата:
А то, что независимо от урона, начнется глобальная паника.
111:
Да дадно чушь то писать. Два, три, точечных удара и что?
Да дадно чушь то писать. Два, три, точечных удара и что?
А то, что независимо от урона, начнется глобальная паника.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:36
Цитата:
---Да уже сколько раз тебе это говорить !!!Он не мой - мои - это мои дети жена !!! Какой же ты ...........?----Ну а тут ты можешь вставить любые определения , на свой вкус
111:
Это твой Путин
Это твой Путин
---Да уже сколько раз тебе это говорить !!!Он не мой - мои - это мои дети жена !!! Какой же ты ...........?----Ну а тут ты можешь вставить любые определения , на свой вкус
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:39
Цитата:
----Ух ты , какие слова знаешь ! А смысл - то понимаешь ?
111:
Тенгринянец?
Тенгринянец?
----Ух ты , какие слова знаешь ! А смысл - то понимаешь ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16042
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:45
Цитата:
В Америке рулят политические кланы создавая друг другу конкуренцию автоматически двигая общество
В России рулит политический КЛАН один это ФСБ и выходцы оттуда
А если у власти один клан он автоматически начинает борзеть на ниве вседозволенности
Захотели войну начали никого не спросив
И теперь рты всем затвкают за свой проигрыш
В Америке же любая война сразу критикуется конкурентным кланом
Вошли во Вьетнам
Демократы тут же начали антивоенные митинги доведя ситуацию до того что войска пришлось вывести
Вошли в Афганистан и Ирак
Та же ситуация
А в России что?
maxsaf:
А в Америке кто рулит? Что ни президент - то уголовное дело
А в Америке кто рулит? Что ни президент - то уголовное дело
В Америке рулят политические кланы создавая друг другу конкуренцию автоматически двигая общество
В России рулит политический КЛАН один это ФСБ и выходцы оттуда
А если у власти один клан он автоматически начинает борзеть на ниве вседозволенности
Захотели войну начали никого не спросив
И теперь рты всем затвкают за свой проигрыш
В Америке же любая война сразу критикуется конкурентным кланом
Вошли во Вьетнам
Демократы тут же начали антивоенные митинги доведя ситуацию до того что войска пришлось вывести
Вошли в Афганистан и Ирак
Та же ситуация
А в России что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16042
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:46
Цитата:
Ну ждём факты о том что ВСУ готовили ковровые бомбардировки Донбасса
Пока только бла бла бла)
maxsaf:
Согласен, надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса,
Согласен, надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса,
Ну ждём факты о том что ВСУ готовили ковровые бомбардировки Донбасса
Пока только бла бла бла)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.06.24 - 00:46
Цитата:
Вас обманули, Гогу, Скептика, Танюшу и тд?
Ну и какие ощющения от обмана, от того, что война идет безо всяких планов, просто чтоб замочить больше славян?
То то, радостные
Вам то теперь деваться некуда, Гога вон до смерти будет кричать Крымнаш и отправлять туда малолеток.
А вот смысл, много ли принес Крымваш вам удовлетворения, как и захват остальных территорий?
maxsaf:
и планов никаких не было.
и планов никаких не было.
Вас обманули, Гогу, Скептика, Танюшу и тд?
Ну и какие ощющения от обмана, от того, что война идет безо всяких планов, просто чтоб замочить больше славян?
То то, радостные
Вам то теперь деваться некуда, Гога вон до смерти будет кричать Крымнаш и отправлять туда малолеток.
А вот смысл, много ли принес Крымваш вам удовлетворения, как и захват остальных территорий?
-
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