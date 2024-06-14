Отправлено: - 22:57

abaika95:

3) а может надо было дать этим якобы планам ВСУ начать операцию? Чтобы придти реально как защитники Донбасса как было в 08.08.08 в Осетии когда после марша на Тбилиси весь мир не шибко то сопереживал грузинам А теперь получается Россия агрессор и враг всего цивилизованного мира раз начал войну Зачем было так подставляться глупо?

Цитата:Согласен, надо было дождаться ковровых бомбардировок Донбасса, а потом с чистой совестью, и не осторожничать.