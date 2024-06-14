Re: «Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести...

Отправлено: - 23:48

Любимая забава у нас. Перекладывание брусчатки и поребриков. Вроде же недавно перекладывали. И вот опять. Или я ошибаюсь? Не везде переложили...

К чему вот эта суета. Что поверху столбов нельзя пустить провода для освещения, или там еще какие-то провода планируются. К чему весь этот гемор? У нас не Таиланд. В парке никто не живет, значит проводов будет минимум - только для освещения.

А! Это так не работает! Мы же не ищем легких и дешевых путей - бюджет так не осваивается. Опять же провода висят - некрасиво...