НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести освещение в Центральном парке Костаная, чтобы не повредить деревья
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49392
«Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести освещение в Центральном парке Костаная, чтобы не повредить деревья
Отправлено: 14.06.24 - 22:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вопрос обсудили вечером 12 июня в актовом зале городского акимата на заседании «зеленой комиссии» под руководством акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Предлагали пускать провода либо над брусчаткой либо же под ней. К какому выводу пришли в итоге?
Читать новость

к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
184
Re: «Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести...
Отправлено: 14.06.24 - 22:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо прекращать практику суб,суб-суб подрядов, есть возможности работай, нет, нефиг потом бегать искать тех у кого есть
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1310
Re: «Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести...
Отправлено: 14.06.24 - 22:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


.....может лучше так и намного меньше вреда деревьям...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1310
Re: «Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести...
Отправлено: 14.06.24 - 22:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10407
Re: «Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести...
Отправлено: 14.06.24 - 23:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
может лучше так

---Не , так нельзя . Ведь это надолго. А как же ежегодные ремонты ?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
702
Re: «Со временем какой-то Таиланд будет!» - Как провести...
Отправлено: 14.06.24 - 23:48
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любимая забава у нас. Перекладывание брусчатки и поребриков. Вроде же недавно перекладывали. И вот опять. Или я ошибаюсь? Не везде переложили...
К чему вот эта суета. Что поверху столбов нельзя пустить провода для освещения, или там еще какие-то провода планируются. К чему весь этот гемор? У нас не Таиланд. В парке никто не живет, значит проводов будет минимум - только для освещения.
А! Это так не работает! Мы же не ищем легких и дешевых путей - бюджет так не осваивается. Опять же провода висят - некрасиво...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS