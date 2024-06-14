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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 20:02
#7231
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Цитата:
111:
Я ничего не вижу,

---Потому и не видишь , потому что ты в розовых очках :lol: :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 20:03
#7232
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Цитата:
Vit:
Ген штаб и не планировал крупномасштабную войну. Расчёт был пугнуть наркомана

Ещё раз
Генштаб это самый главный мозг армии а иногда и страны
Там сидят сотни аналитиков, экспертов разных сфер которые просчитывают ситуацию на 30-40 лет вперёд
Немецкие генералы генштаба ещё в 19 веке отрепетировали свой поход к Парижу в первой мировой но они не просчитали что Россия сможет в ущерб себе и своей армии провести мобилизацию и подтянуть армию без резервов на фронт раньше срока
Когда солдаты шли в атаку без сапог и шинелей
Немцы просто НЕ ОЖИДАЛИ что русские самоубийцы
А тут генштаб РФ просто планировал ПУГНУТЬ?))
ПУГНУТЬ?))
Цитата:
Vit:
Он и испугался только не Путина а Байдена. Запад приказал умерать всем.

Странная логика
Испугался байдена
Тоесть сдайся Зеленский путину его убьют в плену
Это его не пугало
А пугало его то что ему нельзя было сдаваться и сидеть в Киеве до последнего?))
Цитата:
Vit:
Если б щас просроченный открыл границу, то через 15 минут в Украине не останется не одного солдата

А те что на фронте ? Миллион человек? Им куда деваться? Их убьют российские войска и они это знают
Поэтому и сидят в окопах

У вас россиян странная логика
Вы все время хотите преподнести тему что украинцы воюют за зеленского как русские за путина
Плевать украинцам на власть свою темболее на зеленского (хотя тот и показал себя бойцом)
Они воюют за себя и страну иначе давно бы уже фронт обвалился
А русские за жопу президента поэтому и фронт у России раз за разом лихорадит
То убегут от Киева
То от Херсона
То Пригожин бунт начнет
Все из за путина который ничем в России толком не управляет и не умеет управлять
А управляют всем царьки из ФСБ сросшиеся с олигархатом которые и есть реальная власть в России
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 20:07
#7233
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Положил столько народу и своего в том числе под Киевом, чтобы напугать.
Это вообще, в мире есть один такой, это Путин, который решил напугать, отправив на смерть под Киев десятки тысяч своих солдат просто для пугалки.
И кто в итоге напугался и убежал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 20:11
#7234
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Значит Киев за три дня, денацификация, это все Пугалки?
То есть Путин знал, что его армии хана?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 20:22
#7235
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Цитата:
111:

---Неужели розовые очки снял :-x 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 21:06
#7236
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Кто то поставил Россию на колени



Так все таки окончательное решение и будет дружба с нацистами и убийцами русских?

[Исправлено: 111, 14.06.2024 - 22:07]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 21:55
#7237
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Хех.
Путин на коленях просит снять западные санкции.
Так значит они действуют?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23448
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 22:04
#7238
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Цитата:
111:
Еще раз, если Зеленский возьми и согласись на все это, тогда цели операции бы были выполненны или нет? Всех нацистов к стенке, и тд?

Ну если он согласится и на это, то да, так и будет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23448
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 22:08
#7239
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Цитата:
111:
Хм.. Да ты прям как тов. Соловьев. Пересмотрелся что ли его? Как это может кого то остановить?

Та легко. Ветер дунет с Украины, радиоактивный, ты перестанешь на балкон выходить луну фоткать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23448
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 22:10
#7240
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Цитата:
111:
Я не знаю что там за видения у Путина, но все же, он с Зеленским стал бы другом, как с Талибами и Хамас?

Наверное даже Зеленского сделает губернатором новых федеральных округов, и возложит обязанности по денацификации, всяко может быть.
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