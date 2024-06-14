Отправлено: - 20:03

Vit:

Ген штаб и не планировал крупномасштабную войну. Расчёт был пугнуть наркомана

Vit:

Он и испугался только не Путина а Байдена. Запад приказал умерать всем.

Vit:

Если б щас просроченный открыл границу, то через 15 минут в Украине не останется не одного солдата

Цитата:Ещё разГенштаб это самый главный мозг армии а иногда и страныТам сидят сотни аналитиков, экспертов разных сфер которые просчитывают ситуацию на 30-40 лет вперёдНемецкие генералы генштаба ещё в 19 веке отрепетировали свой поход к Парижу в первой мировой но они не просчитали что Россия сможет в ущерб себе и своей армии провести мобилизацию и подтянуть армию без резервов на фронт раньше срокаКогда солдаты шли в атаку без сапог и шинелейНемцы просто НЕ ОЖИДАЛИ что русские самоубийцыА тут генштаб РФ просто планировал ПУГНУТЬ?))ПУГНУТЬ?))Цитата:Странная логикаИспугался байденаТоесть сдайся Зеленский путину его убьют в пленуЭто его не пугалоА пугало его то что ему нельзя было сдаваться и сидеть в Киеве до последнего?))Цитата:А те что на фронте ? Миллион человек? Им куда деваться? Их убьют российские войска и они это знаютПоэтому и сидят в окопахУ вас россиян странная логикаВы все время хотите преподнести тему что украинцы воюют за зеленского как русские за путинаПлевать украинцам на власть свою темболее на зеленского (хотя тот и показал себя бойцом)Они воюют за себя и страну иначе давно бы уже фронт обвалилсяА русские за жопу президента поэтому и фронт у России раз за разом лихорадитТо убегут от КиеваТо от ХерсонаТо Пригожин бунт начнетВсе из за путина который ничем в России толком не управляет и не умеет управлятьА управляют всем царьки из ФСБ сросшиеся с олигархатом которые и есть реальная власть в России