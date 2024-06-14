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≡ Создал ОПГ - Назначена дата главного судебного разбирательства по делу о хищении более 3 млрд тенге субсидий в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49391
Создал ОПГ - Назначена дата главного судебного разбирательства по делу о хищении более 3 млрд тенге субсидий в Костанае
Отправлено: 14.06.24 - 15:27
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На предварительном слушании адвокаты подсудимых подали несколько ходатайств, в том числе о возвращении уголовного дела прокурору, об исключении из дела некоторых вещественных доказательств, о прекращении уголовного дела в отношении некоторых подсудимых.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
700
Re: Создал ОПГ - Назначена дата главного судебного...
Отправлено: 14.06.24 - 15:27
#1
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Брал их консервы. Особенно куырдак. С макаронами бодяжил, по-быстрому, вкусно. Неужели у нас так, нельзя нормально работать? Ладно, подождем, что скажет суд. Суд во всём разберется...
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
287
Re: Создал ОПГ - Назначена дата главного судебного...
Отправлено: 14.06.24 - 17:18
#2
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Это плевок государству в лицо, грош цена нашей правоохранке если эти сопляки не вернут все до копейки и не отмотают срок по полной
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6929
Re: Создал ОПГ - Назначена дата главного судебного...
Отправлено: 14.06.24 - 20:11
#3
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 установлена программа Zoom. Все желающие могут к ней подключитьс

Запасаемся попкорном,новый сериал на пороге,правда у меня слабый интерес из-за нехватки времени
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