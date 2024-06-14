Vit: Ген штаб и не планировал крупномасштабную войну. Расчёт был пугнуть наркомана
Ещё раз Генштаб это самый главный мозг армии а иногда и страны Там сидят сотни аналитиков, экспертов разных сфер которые просчитывают ситуацию на 30-40 лет вперёд Немецкие генералы генштаба ещё в 19 веке отрепетировали свой поход к Парижу в первой мировой но они не просчитали что Россия сможет в ущерб себе и своей армии провести мобилизацию и подтянуть армию без резервов на фронт раньше срока Когда солдаты шли в атаку без сапог и шинелей Немцы просто НЕ ОЖИДАЛИ что русские самоубийцы А тут генштаб РФ просто планировал ПУГНУТЬ?)) ПУГНУТЬ?)) Цитата:
Vit: Он и испугался только не Путина а Байдена. Запад приказал умерать всем.
Странная логика Испугался байдена Тоесть сдайся Зеленский путину его убьют в плену Это его не пугало А пугало его то что ему нельзя было сдаваться и сидеть в Киеве до последнего?)) Цитата:
Vit: Если б щас просроченный открыл границу, то через 15 минут в Украине не останется не одного солдата
А те что на фронте ? Миллион человек? Им куда деваться? Их убьют российские войска и они это знают Поэтому и сидят в окопах
У вас россиян странная логика Вы все время хотите преподнести тему что украинцы воюют за зеленского как русские за путина Плевать украинцам на власть свою темболее на зеленского (хотя тот и показал себя бойцом) Они воюют за себя и страну иначе давно бы уже фронт обвалился А русские за жопу президента поэтому и фронт у России раз за разом лихорадит То убегут от Киева То от Херсона То Пригожин бунт начнет Все из за путина который ничем в России толком не управляет и не умеет управлять А управляют всем царьки из ФСБ сросшиеся с олигархатом которые и есть реальная власть в России
Положил столько народу и своего в том числе под Киевом, чтобы напугать. Это вообще, в мире есть один такой, это Путин, который решил напугать, отправив на смерть под Киев десятки тысяч своих солдат просто для пугалки. И кто в итоге напугался и убежал?
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