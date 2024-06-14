Re: Высшее образование в 2024 году: за и против

Отправлено: - 14:28

кАКАЯ КАРЬЕРА? ЧТО ВЫ ТУТ НЕСЁТЕ ПРОПАГАНДУ РАЗБАЗАРИВАНИЯ ПОСЛЕНИХ ГОС СРЕДСТВ! У НАС В СТРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСВУЮТ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ! А ВЫ ВСЁ ПРО КАРЬЕРУ, КТО РАБОТПАТЬ ТО БУДЕТ? МЫ ЧТО БУБУИНЫ КАКИЕТО ЧТОЛИ? СТРАНЕ КАДРЫ РАБОЧИЕ НУЖНЫ , А ЧТО ДАЕТ ВАШЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? НИКУДЫШНИЕ ПЕДАГОГИ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО ДАТЬ СТУДЕНТАМ ТО НЕ МОГУТ, ТОЛЬКО БАЛО ВЫКАЧИВАЮТ И СОЗДАЮТ ВИДИМОСЬ, А ЗНАНИЙ ТО ДАЮТ МЕНЬШЕ ЧЕМ РАНЬШЕ В ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, ВЫСШЕЕ ИМ ПОДАВАЙ1 рабочие специальности нужны, готовте их! нет ни строителей не механизаторов, про програмистов вообще тема отдельная, эти если комп научились включать, программы ставить, о! а если ещё и винду ставит, всё! яжмамки летают на крыльях каких богов произвели! постоянно это наблюдаю! а попробуйте зайти на любой госсайт, да это полное ДНО! там сайты написаны полными двоечниками да ещё наверное и обкуренными! ничего не работает инет с каждым месяцем всё хуже и хуже, это что вообще происходит то в стране????идиотизм полнейший!извните, но достало уже это дно! молодёжь то лучшего не видела не знает, вот и думает что это норма....а это КРАХ! полное отставание везде и навсегда!!!вот пишу и думаю, а что толку писать то, эти что сверху прочтут,поржут и дальше языком родину любить будут....