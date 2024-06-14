Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Высшее образование в 2024 году: за и против
Высшее образование в 2024 году: за и против
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49390
Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 14:28
В последнее время вокруг высшего образования ходит множество мифов, большинство из которых сводится к отсутствию необходимости поступать в ВУЗ. При этом существует и другая точка зрения, согласно которой высшее образование является первым шагом на пути к успешной карьере.
Читать новость
Читать новость
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 14:28
кАКАЯ КАРЬЕРА? ЧТО ВЫ ТУТ НЕСЁТЕ ПРОПАГАНДУ РАЗБАЗАРИВАНИЯ ПОСЛЕНИХ ГОС СРЕДСТВ! У НАС В СТРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСВУЮТ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ! А ВЫ ВСЁ ПРО КАРЬЕРУ, КТО РАБОТПАТЬ ТО БУДЕТ? МЫ ЧТО БУБУИНЫ КАКИЕТО ЧТОЛИ? СТРАНЕ КАДРЫ РАБОЧИЕ НУЖНЫ , А ЧТО ДАЕТ ВАШЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? НИКУДЫШНИЕ ПЕДАГОГИ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО ДАТЬ СТУДЕНТАМ ТО НЕ МОГУТ, ТОЛЬКО БАЛО ВЫКАЧИВАЮТ И СОЗДАЮТ ВИДИМОСЬ, А ЗНАНИЙ ТО ДАЮТ МЕНЬШЕ ЧЕМ РАНЬШЕ В ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, ВЫСШЕЕ ИМ ПОДАВАЙ1 рабочие специальности нужны, готовте их! нет ни строителей не механизаторов, про програмистов вообще тема отдельная, эти если комп научились включать, программы ставить, о! а если ещё и винду ставит, всё! яжмамки летают на крыльях каких богов произвели! постоянно это наблюдаю! а попробуйте зайти на любой госсайт, да это полное ДНО! там сайты написаны полными двоечниками да ещё наверное и обкуренными! ничего не работает инет с каждым месяцем всё хуже и хуже, это что вообще происходит то в стране????идиотизм полнейший!извните, но достало уже это дно! молодёжь то лучшего не видела не знает, вот и думает что это норма....а это КРАХ! полное отставание везде и навсегда!!!вот пишу и думаю, а что толку писать то, эти что сверху прочтут,поржут и дальше языком родину любить будут....
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 14:31
и ещё,есть вы что собираетесь? пластмассу? так вы её давно едите, уже и плоды поедания в очередях в любой больнице! еще с 10ток лет будет савсем пипец...
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 255
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:01
Дочь после школы в ВУЗ поступила. Нагрузка по урокам меньше, чем в 11 классе.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4966
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:09
Цитата:
Получается я тоже молодежь, я лучшего не видел, ну и для меня это норм, вроде всё неплохо, что кричать "Всё пропало клиент уезжает"
ZanoZOV:
молодёжь то лучшего не видела не знает, вот и думает что это норма....а это КРАХ! полное отставание везде и навсегда!!!вот пиш
молодёжь то лучшего не видела не знает, вот и думает что это норма....а это КРАХ! полное отставание везде и навсегда!!!вот пиш
Получается я тоже молодежь, я лучшего не видел, ну и для меня это норм, вроде всё неплохо, что кричать "Всё пропало клиент уезжает"
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4966
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:13
Цитата:
У Вас какие педагоги были, если так неграмотно пишете, те самые из советских времён? Кто хочет чему то научиться, тот прилагает к тому усилия, у нас в пединституте была преподаватель, мы как-то поспорили, хоть одно слово скажет не по учебнику, увы
ZanoZOV:
ТОЛЬКО БАЛО ВЫКАЧИВАЮТ И СОЗДАЮТ ВИДИМОСЬ, А
ТОЛЬКО БАЛО ВЫКАЧИВАЮТ И СОЗДАЮТ ВИДИМОСЬ, А
У Вас какие педагоги были, если так неграмотно пишете, те самые из советских времён? Кто хочет чему то научиться, тот прилагает к тому усилия, у нас в пединституте была преподаватель, мы как-то поспорили, хоть одно слово скажет не по учебнику, увы
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 807
Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:30
Цитата:
ZanoZOV:
БУБУИНЫ
БУБУИНЫ
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 16:32
во засуетились
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10399
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 17:43
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать