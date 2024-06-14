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≡ Высшее образование в 2024 году: за и против
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49390
Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 14:28
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В последнее время вокруг высшего образования ходит множество мифов, большинство из которых сводится к отсутствию необходимости поступать в ВУЗ. При этом существует и другая точка зрения, согласно которой высшее образование является первым шагом на пути к успешной карьере.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
66
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 14:28
#1
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кАКАЯ КАРЬЕРА? ЧТО ВЫ ТУТ НЕСЁТЕ ПРОПАГАНДУ РАЗБАЗАРИВАНИЯ ПОСЛЕНИХ ГОС СРЕДСТВ! У НАС В СТРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСВУЮТ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ! А ВЫ ВСЁ ПРО КАРЬЕРУ, КТО РАБОТПАТЬ ТО БУДЕТ? МЫ ЧТО БУБУИНЫ КАКИЕТО ЧТОЛИ? СТРАНЕ КАДРЫ РАБОЧИЕ НУЖНЫ , А ЧТО ДАЕТ ВАШЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? НИКУДЫШНИЕ ПЕДАГОГИ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО ДАТЬ СТУДЕНТАМ ТО НЕ МОГУТ, ТОЛЬКО БАЛО ВЫКАЧИВАЮТ И СОЗДАЮТ ВИДИМОСЬ, А ЗНАНИЙ ТО ДАЮТ МЕНЬШЕ ЧЕМ РАНЬШЕ В ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, ВЫСШЕЕ ИМ ПОДАВАЙ1 рабочие специальности нужны, готовте их! нет ни строителей не механизаторов, про програмистов вообще тема отдельная, эти если комп научились включать, программы ставить, о! а если ещё и винду ставит, всё! яжмамки летают на крыльях каких богов произвели! постоянно это наблюдаю! а попробуйте зайти на любой госсайт, да это полное ДНО! там сайты написаны полными двоечниками да ещё наверное и обкуренными! ничего не работает инет с каждым месяцем всё хуже и хуже, это что вообще происходит то в стране????идиотизм полнейший!извните, но достало уже это дно! молодёжь то лучшего не видела не знает, вот и думает что это норма....а это КРАХ! полное отставание везде и навсегда!!!вот пишу и думаю, а что толку писать то, эти что сверху прочтут,поржут и дальше языком родину любить будут....
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
66
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 14:31
#2
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и ещё,есть вы что собираетесь? пластмассу? так вы её давно едите, уже и плоды поедания в очередях в любой больнице! еще с 10ток лет будет савсем пипец...
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
255
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:01
#3
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Дочь после школы в ВУЗ поступила. Нагрузка по урокам меньше, чем в 11 классе.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4966
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:09
#4
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Цитата:
ZanoZOV:
молодёжь то лучшего не видела не знает, вот и думает что это норма....а это КРАХ! полное отставание везде и навсегда!!!вот пиш

Получается я тоже молодежь, я лучшего не видел, ну и для меня это норм, вроде всё неплохо, что кричать "Всё пропало клиент уезжает"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4966
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:13
#5
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Цитата:
ZanoZOV:
ТОЛЬКО БАЛО ВЫКАЧИВАЮТ И СОЗДАЮТ ВИДИМОСЬ, А

У Вас какие педагоги были, если так неграмотно пишете, те самые из советских времён? Кто хочет чему то научиться, тот прилагает к тому усилия, у нас в пединституте была преподаватель, мы как-то поспорили, хоть одно слово скажет не по учебнику, увы
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
807
Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 15:30
#6
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Цитата:
ZanoZOV:
БУБУИНЫ

:lol:
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
66
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 16:32
#7
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во засуетились :-P :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10399
Re: Высшее образование в 2024 году: за и против
Отправлено: 14.06.24 - 17:43
#8
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